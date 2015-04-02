Наша рецензия

Некрологу надлежит быть кратким, поэтому будем краткими. Сегодня мы прощаемся с М. Найтом Шьямаланом, верным сыном кинематографа, на протяжении двух десятилетий служившим ему верой и – временами – правдой. В тяжелую годину кризиса, в час жестоких испытаний он покинул нас, сполна воплотив весь свой талант с конца 90-х по середину 2000-х и в итоге оставшись без того самого таланта, который он столь щедро нес людям. Теперь, когда М. Найт Шьямалан раздал всё нуждающимся, он уже не может…