Некрологу надлежит быть кратким, поэтому будем краткими. Сегодня мы прощаемся с М. Найтом Шьямаланом, верным сыном кинематографа, на протяжении двух десятилетий служившим ему верой и – временами – правдой. В тяжелую годину кризиса, в час жестоких испытаний он покинул нас, сполна воплотив весь свой талант с конца 90-х по середину 2000-х и в итоге оставшись без того самого таланта, который он столь щедро нес людям. Теперь, когда М. Найт Шьямалан раздал всё нуждающимся, он уже не может…
Индусы просто порвали меня... не мог смотреть на них.
Помимо ухода от сценария с которым ещё можно было смирится, я не понимал почему так "эстонский" экшн.
Огонь еле долетает до цели и тд... конечно спец эффекты хороши, ну уэ очень не грамотно воспользовались ими.
Ждал намного большего.
Фанатам и любителям Аанга за большие деньги не ходить, в целом для ознакомления за небольшую сумму можно. А так лучше посмотрите мультик, поверьте, вы получите гораздо больше удовольствие
Я бы поставил по 10 где-то 3-4 с уклонном к 3
особенно последние 4 серии
DiaProxy, не могли бы Вы объяснить свой комментарий? Что именно в фильме такого лажового? просто я собираюсь завтра пойти с мужем на это фентези...вот и думаем) что-то больно много критики вылилось в этом форуме на Повелителя=) хотя говорят,что спецэффекты норм, линия какая-то в сюжете есть..так в чем проблема? или вы просто все сравниваете с мультиком?=) Это же разные вещи..мульт-сериал и полнометражный фентези=)
П.С. Полтемы засыпано сообщениями об ушу...как будто фильм только о боевых искусствах=) Дайте плз полную оценку фильму...и желательно поскорее..до завтра осталось всего 2 часа рабочего времени=)
Да и переживать чувства героя мне тоже оч нравится) Пусть они как вы выразились "дебиловатые"=) в конце концов вся наша жизнь - сплошные чувства) жаль, что Вы этого не поняли, а увидели только плохое У ШУ и ошибки режиссеров=)
П.С. а я все-таки схожу)если есть сюжетная линия, то, поверьте, это уже хорошо) я на такое ходила...где даже смысл было сложно увидеть)
Я не пью)
Последую Вашему совету=)
IR, ну вы мастер критиковать! ✊ Я на этот фильм, как и на прочие такого жанра ходить не люблю, хотя мои друзья иногда тянут с ними за компанию. Зачиталась вашим описанием и поняла, что это мои собственные мысли от просмотра подобного! Только написанное с таким юмором читать всегда очень ржачно!!! Боюсь, что вас конечно не все поймут и скорее всего обольют кое-чем, но меня вы повеселили!
✊
сценарий бестолковый, спецэффекты так себе, диалоги отвратны, актеры никакие. в середине сеанса я уже начал втихаря материться... Никогда не понимал, зачем маги начинают ногами махать... Где файрболы, армагеддоны, ледяные кольца и прочее??
В общем, фильм ниже среднего, может быть интересен длЯ 10летних детей. И то только для тех, которые увлекаются пиндосским "исскуством".
в 3д делать нечего!!!!
Спецеффектов хотелось бы побольше..Да и 3Д толком ничего не дало..Самый лучший спецэффект был во время рекламы фотоаппарата=)тут уж весь зал ахнул)) а так все простенько..много очень разговоров и пустых движений..Было нескольких моментов, которые заставляют улыбнуться, но не смеяться=) Понравились некоторые МАГИЧЕСКИЕ бои..махание ногами осточертело еще во времена Джеки Чана=)в общем целом, фильм получился на 5 баллов из 10..решайте сами идти али нет=)
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