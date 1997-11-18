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Фильмография
Ноа Рингер
Noah Ringer
Киноафиша
Персоны
Ноа Рингер
Ноа Рингер
Noah Ringer
Дата рождения
18 ноября 1997
Возраст
28 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер
Место рождения
Даллас, США
Актерское амплуа
Путешественник
,
Фантастический герой
Биография Ноа Рингер
Родился 18 ноября 1997 года. Даллас, Техас, США.
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Популярные фильмы
5.4
Повелитель стихий
(2010)
Фильмография Ноа Рингер
5.4
Повелитель стихий
The Last Airbender
приключения, фантастика, семейный, военный
2010, США
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