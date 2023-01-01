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Повелитель стихий
Награды и номинации фильма Повелитель стихий
The Last Airbender
Повелитель стихий
2010 / США
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5.5
Оцените
61
голос
Рейтинг IMDb: 4
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Золотая малина 2011
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Победитель
Худшая режиссура
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