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Повелитель стихий Повелитель стихий
Киноафиша Фильмы Повелитель стихий Награды и номинации фильма Повелитель стихий
The Last Airbender Повелитель стихий 2010 / США
5.5 Оцените
61 голос Рейтинг IMDb: 4
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Награды и номинации фильма Повелитель стихий

Вся информация о фильме
Золотая малина 2011 Золотая малина 2011
Худший фильм
Победитель
Худшая мужская роль второго плана
Победитель
Худший сценарий
Победитель
Худшая режиссура
Победитель
Худший ансамбль
Номинант
Худшая женская роль второго плана
Номинант
Худший приквел, сиквел, ремейк или плагиат
Номинант
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
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Я богиня
2023, Россия, комедия
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Искусство по понятиям
2023, США, триллер
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Праздники
2023, Россия, комедия
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2023, США, боевик, биография, драма
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