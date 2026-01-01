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Шон Тоуб
Shaun Toub
Киноафиша
Персоны
Шон Тоуб
Шон Тоуб
Shaun Toub
Дата рождения
6 апреля 1963
Возраст
63 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер
Место рождения
Тегеран, Иран
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Комедийный актёр
Биография Шона Тоуба
Родился 6 апреля 1963 года. Тегеран, Иран.
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Популярные фильмы
8.3
Железный человек
(2008)
8.0
Бегущий за ветром
(2007)
7.9
Черный список
(2013)
Фильмография Шона Тоуба
7.4
Маленькая Америка
драма, комедия, мелодрама
2020, США
7.6
Тегеран
драма, триллер
2020, Израиль
5.6
Призраки войны
Ghosts of War
ужасы, военный, триллер
2020, Великобритания
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7.4
Невидимый фронт
драма, боевик, военный
2017, США
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7.3
Парни со стволами
War dogs
комедия
2016, США
Смотреть трейлер
Рецензия
7.9
Черный список
драма, криминал, триллер
2013, США
7.7
Гримм
драма, криминал, мистика
2011, США
5.4
Повелитель стихий
The Last Airbender
приключения, фантастика, семейный, военный
2010, США
Смотреть трейлер
Рецензия
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