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Повелитель стихий
Повелитель стихий, 2010: актеры и роли
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Повелитель стихий
2010 / США
Трейлер
7.0
Оцените
60
голосов
Рейтинг IMDb: 4
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Повелитель стихий, 2010: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
М. Найт Шьямалан
M. Night Shyamalan
В ролях
Джексон Рэтбоун
Jackson Rathbone
Дев Патель
Dev Patel
Ноа Рингер
Noah Ringer
Клифф Кертис
Cliff Curtis
Сейшелл Гэбриел
Seychelle Gabriel
Никола Пельтц Бекхэм
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