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Повелитель стихий Повелитель стихий
Киноафиша Фильмы Повелитель стихий Повелитель стихий, 2010: актеры и роли
The Last Airbender Повелитель стихий 2010 / США
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60 голосов Рейтинг IMDb: 4
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Повелитель стихий, 2010: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
М. Найт Шьямалан М. Найт Шьямалан M. Night Shyamalan
В ролях
Джексон Рэтбоун Джексон Рэтбоун Jackson Rathbone Дев Патель Дев Патель Dev Patel Ноа Рингер Ноа Рингер Noah Ringer Клифф Кертис Клифф Кертис Cliff Curtis Сейшелл Гэбриел Сейшелл Гэбриел Seychelle Gabriel Никола Пельтц Бекхэм Никола Пельтц Бекхэм Nicola Peltz Beckham
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