1 Opening (Score to Brokeback Mountain) Густаво Сантаолайя 1:29

2 He Was a Friend of Mine Willie Nelson / Bob Dylan 4:37

3 Brokeback Mountain 1 (Score) Густаво Сантаолайя 2:31

4 A Love That Will Never Grow Old Emmylou Harris / Bernie Taupin 3:20

5 King of the Road Teddy Thompson, Rufus Wainwright / Roger Miller 2:50

6 Snow (Score to Brokeback Mountian) Густаво Сантаолайя 1:18

7 The Devil's Right Hand Steve Earle 2:32

8 No One's Gonna Love You Like Me Mary McBride / Густаво Сантаолайя 3:06

9 Brokeback Mountain 2 (Score) Густаво Сантаолайя 1:56

10 I Don't Want to Say Goodbye Teddy Thompson / Bernie Taupin 3:10

11 I Will Never Let You Go Jackie Greene 1:54

12 Riding Horses (Score to Brokeback Mountain) Густаво Сантаолайя 1:22

13 An Angel Went Up In Flames The Gas Band / Густаво Сантаолайя 2:35

14 It's So Easy Linda Ronstadt / Buddy Holly 2:28

15 Brokeback Mountain 3 (Score) Густаво Сантаолайя 2:12

16 The Maker Makes (Brokeback Mountain/Soundtrack Version) Rufus Wainwright 3:47

17 The Wings (Score to Brokeback Mountain) Густаво Сантаолайя 1:53