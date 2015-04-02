Наша рецензия

В мае 2002 года великий и ужасный Ллойд Кауфман, отец-основатель alma mater современного трэша – кинокомпании Trоma, в ответ на восьмую заповедь «Догмы-95» («Жанровое кино неприемлемо») заявил: «Жанровое кино приемлемо. Если оно, конечно, не являет собой скучнейший фильм из жизни ковбоев-геев, которые лакомятся пудингом». Коли отбросить в сторону недоеденный пудинг – как в воду смотрел. Вообще, идея большой и чистой мужской любви между двумя ковбоями из Вайоминга настолько комична сама по…