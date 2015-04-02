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Горбатая гора Горбатая гора
Киноафиша Фильмы Горбатая гора Отзывы о фильме «Горбатая гора»
Brokeback Mountain Горбатая гора 2005 / США
7.4 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 7.7
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Отзывы о фильме «Горбатая гора»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

В мае 2002 года великий и ужасный Ллойд Кауфман, отец-основатель alma mater современного трэша – кинокомпании Trоma, в ответ на восьмую заповедь «Догмы-95» («Жанровое кино неприемлемо») заявил: «Жанровое кино приемлемо. Если оно, конечно, не являет собой скучнейший фильм из жизни ковбоев-геев, которые лакомятся пудингом». Коли отбросить в сторону недоеденный пудинг – как в воду смотрел. Вообще, идея большой и чистой мужской любви между двумя ковбоями из Вайоминга настолько комична сама по…

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Ножницы 2 апреля 2015, 12:51
Лес шумит, кусты трясутся...

Что там делают?

Два ковбоя пасут овец... Минимум 6% мужского населения РФ должны посетить этот суровый фильм про настоящих мужиков!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Kerrel 2 апреля 2015, 12:51
фильм показался нудным, неэнергичным по подаче, хотя тема, поднятая в сюжете, интересна.. показалось, что режиссер перегнул с видами природы, а вот темы любви-то между героями как раз я и не увидел... так, многозначительные мычания и паузы. Ведь согласитесь,они даже ни разу влюбленно не посмотрели друг на друга... В высшей степени политкорректный фильм. вроде как про геев, но довольно гомофобно...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
АА 2 апреля 2015, 12:51
2 Орландин: 100% попадание в точку. Типичный киноклей ;)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Lynor 2 апреля 2015, 12:51
Сначала "Александр", теперь вот "Горбатая гора"...

И то, и то вроде как не про геев - а про историю, душевные терзания и Любовь! "Александр" был сделан для мужчин - типа "исторический фильм", а "ГГ" для женщин типа мелодрама.

А смысл один - пропаганда гомосексуализма среди населения.

(а то ведь население земли чересчур быстро растет)



Истоки гомосексуализма в разврате, похоти, скуке ИМХО



Любовь между мужчиной и женщиной существует!!!!!

Не бойтесь искренне и открыто любить и вам ответят взаимностью.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Мария22 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Lynor, 22/03/2006 - 15:30:24):Re: Горбатая гора (22 марта 2006 15:30:24)





Истоки гомосексуализма в разврате, похоти, скуке ИМХО



А истоки гомофобии в умственной ограниченности и необразоанности
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
LLL 2 апреля 2015, 12:51
Супер!Супер!Супер! Обьект любви может быть любой
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Эстер 2 апреля 2015, 12:51
все фильм хвалят. я после прсмотра несколько потеряла ощущуние сексуальности Леджера. хотя вне сомнения, хоть фильм и затянут, но в нем есть изюминка. возможно, эта изюминка-наличие геев.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Просто зритель 2 апреля 2015, 12:51
Мне рецензия не понравилась. Что комичного в этом фильме?✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ирусик 2 апреля 2015, 12:51
Досихпор под Впечатлением !!!!! Фильм очень сильный !!!!!! Кстати никто не знает почему Джейк - актёр 2-ого плана ?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ирусик 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение peacefrog от 28/09/2008 - 02:18:12


ФУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ирусик 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Queen Julia от 03/11/2008 - 22:26:14


Ну мне почему -то не понравились . Джейк и Хит гораздо симпатичней ( особенно Джейк)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ирусик 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Сумрачное облако, 04/11/2008 - 20:46:34):Re: Re: Горбатая гора (04 ноября 2008 20:46:34)



Ответ на сообщение peacefrog от 28/09/2008 - 02:18:12







да, мальчики, конечно, симпатичные (один прям вообще с лицом ангела ). И играют гораздо живее сомнамбулических Леджера и Джилленхола

Да не ХРЕНА они не симпотичные !!!!!!!!!!( можно сказать это мой самый не любимый тип мужчин ) А на счёт Джилеенхаала и Летжера ты ошибаешься ( ну конечно когда я смотрела первый раз сцену впалатке тоже оборжалась !!!!)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ирусик 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Сумрачное облако, 04/11/2008 - 21:17:37):Re[n]: Горбатая гора (04 ноября 2008 21:17:37)





Цитата (Ирусик, 04/11/2008 - 21:07:51):

Да не ХРЕНА они не симпотичные !!!!!!!!!!( можно сказать это мой самый не любимый тип мужчин



у всех разные вкусы Мне нравятся и смазливые, и те, у которых нестандартная красота, но огромное внутреннее обаяние



Цитата (Ирусик, 04/11/2008 - 21:07:51):

А на счёт Джилеенхаала и Летжера ты ошибаешься ( ну конечно когда я смотрела первый раз сцену впалатке тоже оборжалась !!!!)



может и ошибаюсь. Только в данном случае нет никакого желания ЭТО пересматривать второй и более разы. Лучше "Гравитацию" пересмотрю - там все намного честнее и искреннее.

Я не спорю ,что у всех разные вкусы ( Джилеенхал тоже смазливенький , если не в этом фильме , то в других ) , просто эти мне , как-то не очень .А ГГ я от начала до конца тоже пересматривать не буду ( это не тот фильм , который смотреть можно 1000раз ).
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ирусик 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Сумрачное облако, 04/11/2008 - 22:12:50):Re: Горбатая гора (04 ноября 2008 22:12:50)





Хотя нет, в Лавлесс хвосты же обозначали девственность

А если ты уже не.............То чё хвост ОТВАЛИВАЕТСЯ !!!!!!!!!!????????????✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ирусик 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Сумрачное облако, 05/11/2008 - 20:45:40):Re: Re: Re: Горбатая гора (05 ноября 2008 20:45:40)





Цитата (Ирусик, 05/11/2008 - 20:35:31):

А если ты уже не.............То чё хвост ОТВАЛИВАЕТСЯ !!!!!!!!!!????????????



ну да вроде. еще и ушки отпадают

ПРИКОЛЬНО✊ А как же так можно если всё отваливается???????!!!!!!!!!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Энки 2 апреля 2015, 12:51
4.9/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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