В мае 2002 года великий и ужасный Ллойд Кауфман, отец-основатель alma mater современного трэша – кинокомпании Trоma, в ответ на восьмую заповедь «Догмы-95» («Жанровое кино неприемлемо») заявил: «Жанровое кино приемлемо. Если оно, конечно, не являет собой скучнейший фильм из жизни ковбоев-геев, которые лакомятся пудингом». Коли отбросить в сторону недоеденный пудинг – как в воду смотрел. Вообще, идея большой и чистой мужской любви между двумя ковбоями из Вайоминга настолько комична сама по…
Что там делают?
Два ковбоя пасут овец... Минимум 6% мужского населения РФ должны посетить этот суровый фильм про настоящих мужиков!
И то, и то вроде как не про геев - а про историю, душевные терзания и Любовь! "Александр" был сделан для мужчин - типа "исторический фильм", а "ГГ" для женщин типа мелодрама.
А смысл один - пропаганда гомосексуализма среди населения.
(а то ведь население земли чересчур быстро растет)
Истоки гомосексуализма в разврате, похоти, скуке ИМХО
Любовь между мужчиной и женщиной существует!!!!!
Не бойтесь искренне и открыто любить и вам ответят взаимностью.
Истоки гомосексуализма в разврате, похоти, скуке ИМХО
А истоки гомофобии в умственной ограниченности и необразоанности
ФУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!✊ ✊
Ну мне почему -то не понравились . Джейк и Хит гораздо симпатичней ( особенно Джейк)
Ответ на сообщение peacefrog от 28/09/2008 - 02:18:12
да, мальчики, конечно, симпатичные (один прям вообще с лицом ангела ). И играют гораздо живее сомнамбулических Леджера и Джилленхола
Да не ХРЕНА они не симпотичные !!!!!!!!!!( можно сказать это мой самый не любимый тип мужчин ) А на счёт Джилеенхаала и Летжера ты ошибаешься ( ну конечно когда я смотрела первый раз сцену впалатке тоже оборжалась !!!!)
Цитата (Ирусик, 04/11/2008 - 21:07:51):
Да не ХРЕНА они не симпотичные !!!!!!!!!!( можно сказать это мой самый не любимый тип мужчин
у всех разные вкусы Мне нравятся и смазливые, и те, у которых нестандартная красота, но огромное внутреннее обаяние
Цитата (Ирусик, 04/11/2008 - 21:07:51):
А на счёт Джилеенхаала и Летжера ты ошибаешься ( ну конечно когда я смотрела первый раз сцену впалатке тоже оборжалась !!!!)
может и ошибаюсь. Только в данном случае нет никакого желания ЭТО пересматривать второй и более разы. Лучше "Гравитацию" пересмотрю - там все намного честнее и искреннее.
Я не спорю ,что у всех разные вкусы ( Джилеенхал тоже смазливенький , если не в этом фильме , то в других ) , просто эти мне , как-то не очень .А ГГ я от начала до конца тоже пересматривать не буду ( это не тот фильм , который смотреть можно 1000раз ).
Хотя нет, в Лавлесс хвосты же обозначали девственность
А если ты уже не.............То чё хвост ОТВАЛИВАЕТСЯ !!!!!!!!!!????????????✊
Цитата (Ирусик, 05/11/2008 - 20:35:31):
А если ты уже не.............То чё хвост ОТВАЛИВАЕТСЯ !!!!!!!!!!????????????
ну да вроде. еще и ушки отпадают
ПРИКОЛЬНО✊ А как же так можно если всё отваливается???????!!!!!!!!!!!
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