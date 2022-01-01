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Горбатая гора Горбатая гора
Киноафиша Фильмы Горбатая гора Горбатая гора, 2005: актеры и роли
Brokeback Mountain Горбатая гора 2005 / США
7.4 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 7.7
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Горбатая гора, 2005: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Энг Ли Энг Ли Ang Lee
В ролях
Хит Леджер Хит Леджер Heath Ledger Джейк Джилленхол Джейк Джилленхол Jake Gyllenhaal Рэнди Куэйд Randy Quaid Энн Хэтэуэй Энн Хэтэуэй Anne Hathaway Мишель Уильямс Мишель Уильямс Michelle Williams Грэм Беккел Грэм Беккел Graham Beckel Дэвид Харбор Дэвид Харбор David Harbour Кэйт Мара Роберта Максвелл Роберта Максвелл Roberta Maxwell Питер МакРобби Peter McRobbie Анна Фэрис Анна Фэрис Anna Faris Линда Карделлини Линда Карделлини Linda Cardellini Скотт Майкл Кэмпбелл Scott Michael Campbell
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