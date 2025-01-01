Меню
Киноафиша Фильмы Горбатая гора Награды и номинации фильма Горбатая гора

Награды и номинации фильма Горбатая гора 2005

Оскар 2006 Оскар 2006
Лучшая режиссура
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Победитель
Лучший фильм
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
 Лучшая мужская роль
Номинант
 Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
 Лучшая женская роль второго плана
Номинант
 Лучшая операторская работа
Номинант
Золотой глобус 2006 Золотой глобус 2006
Лучший фильм (драма)
Победитель
Лучший сценарий
Победитель
Лучшая песня
Победитель
Лучший режиссёр
Победитель
Лучшая музыка к фильму
Номинант
 Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
 Лучшая актриса второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006
Лучший фильм
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
David Lean Award for Direction
Победитель
Лучшая операторская работа
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
 Лучшая женская роль второго плана
Номинант
 Лучшая мужская роль
Номинант
 Anthony Asquith Award for Film Music
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2005 Венецианский кинофестиваль 2005
Лучший фильм
Победитель
MTV Movie & TV Awards 2006 MTV Movie & TV Awards 2006
Best Performance
Победитель
Лучший поцелуй
Победитель
Лучший поцелуй
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2006 Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
 Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
 Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
 Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
 Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
