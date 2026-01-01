Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Женщина-кошка Награды и номинации фильма Женщина-кошка

Награды и номинации фильма Женщина-кошка 2004

Золотая малина 2005 Золотая малина 2005
Худший фильм
Победитель
Худший режиссер
Победитель
Худшая женская роль
Победитель
Худший сценарий
Победитель
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
 Худшая женская роль второго плана
Номинант
 Худшая экранная пара
Номинант
