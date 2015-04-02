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Женщина-кошка Женщина-кошка
Киноафиша Фильмы Женщина-кошка Отзывы о фильме «Женщина-кошка»
Catwoman Женщина-кошка 2004 / США / Австралия
7.1 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 3.4
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Отзывы о фильме «Женщина-кошка»

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- Итак - есть ли еще в вас мужество отдаться на гнев и милость в руки: прекрасной деспотицы? - заговорила она насмешливо. - Вяжите меня, - глухо ответил художник. Ванда связала ему руки за спиной, продела одну веревку под руки, другую вокруг талии и привязала его так к оконной перекладине, потом откинула плащ, схватила хлыст и подошла к нему. Для меня эта сцена была полна неописуемого, устрашающего очарования. Я чувствовал удары своего сердца, когда она вытянула руку для первого удара,…

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Странник 2 апреля 2015, 12:51
Тык...я не понял, на фильм то стоит идти? Зрелищный хоть?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Snake Pliskin 2 апреля 2015, 12:51
Фильм по сравнению с такими последними комиксовскими "шедеврами" ка человек паук или халк просто отличный. Прекрасная работа оператора и композитора. Холли Бери просто великолепна!!! Всем смотреть!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
GUYVER 2 апреля 2015, 12:51
Забавная получается ситуация, если посмотреть со стороны, человек отбрыкивается от замечаний и пытается отстоять свое право ругать и поносить чужую работу. Неужели это так важно? Неужели нет более созидательного русла для энергии?



Цитата (Нина, 03/03/2005 - 18:03:59):Значит и не пытайтесь этим заниматься. Раз не умеете критиковать, значит аргументированно не сможете и похвалить.

Что за странный вывод? Хотите сказать встречающаяся здесь критика аргументированна?

Ваши претензии к цифровому двойнику актрисы не выглядели бы тыканьем пальцем в небо, если бы затрагивали вопросы синхронизации тайминга анимации персонажа и камеры, добавления вторичных движений в циклы основной анимации, написания реалистичных шейдеров кожи персонажа и его одежды.

Цитата (Нина, 03/03/2005 - 18:03:59):Нет уж, увольте. Попробуйте научиться аргументировать сами.

Готовы говорить на обозначенные выше темы, чтобы получилось обсуждение?

Цитата (Нина, 03/03/2005 - 18:03:59):Даже если я и не бум-бум, то фильм делается, для того, чтобы радовать глаз зрителей, а не для того, чтобы человеку станосилось неприятно от того, насколько кустарно и топорно все выглядит.

Да радуйтесь пожалуйста,ктож мешает? Только оценивайте продукт (фильм) целиком, и если не понравилась какая-то сцена, то так и пишите. Только надо говорить, непонравились, например, спецеффекты, если не умееешь отличать сциальные эффекты от визуальных. Тоже касается и отзывов об операторской работе: кто из высказывающихся может похвастаться хотя бы курсами операторского мастерства?

Цитата (Нина, 03/03/2005 - 18:03:59):А это уже плагиатом займетесь, наши модераторы это не одобряют.

Не вырывайте из контекста! Часть текста и ссылка на статью были даны для того, кто, пытаясь щегольнуть эрудицией, обозвав кошек "компьютерными".



Потрудитесь узнать значение слова "плагиат", прежде чем употреблять его не к месту.

Намекаете на "Ban User"? Чтож, флаг в руки, правда она, как говориться, глаза режет.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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