- Итак - есть ли еще в вас мужество отдаться на гнев и милость в руки: прекрасной деспотицы? - заговорила она насмешливо. - Вяжите меня, - глухо ответил художник. Ванда связала ему руки за спиной, продела одну веревку под руки, другую вокруг талии и привязала его так к оконной перекладине, потом откинула плащ, схватила хлыст и подошла к нему. Для меня эта сцена была полна неописуемого, устрашающего очарования. Я чувствовал удары своего сердца, когда она вытянула руку для первого удара,…
Цитата (Нина, 03/03/2005 - 18:03:59):Значит и не пытайтесь этим заниматься. Раз не умеете критиковать, значит аргументированно не сможете и похвалить.
Что за странный вывод? Хотите сказать встречающаяся здесь критика аргументированна?
Ваши претензии к цифровому двойнику актрисы не выглядели бы тыканьем пальцем в небо, если бы затрагивали вопросы синхронизации тайминга анимации персонажа и камеры, добавления вторичных движений в циклы основной анимации, написания реалистичных шейдеров кожи персонажа и его одежды.
Цитата (Нина, 03/03/2005 - 18:03:59):Нет уж, увольте. Попробуйте научиться аргументировать сами.
Готовы говорить на обозначенные выше темы, чтобы получилось обсуждение?
Цитата (Нина, 03/03/2005 - 18:03:59):Даже если я и не бум-бум, то фильм делается, для того, чтобы радовать глаз зрителей, а не для того, чтобы человеку станосилось неприятно от того, насколько кустарно и топорно все выглядит.
Да радуйтесь пожалуйста,ктож мешает? Только оценивайте продукт (фильм) целиком, и если не понравилась какая-то сцена, то так и пишите. Только надо говорить, непонравились, например, спецеффекты, если не умееешь отличать сциальные эффекты от визуальных. Тоже касается и отзывов об операторской работе: кто из высказывающихся может похвастаться хотя бы курсами операторского мастерства?
Цитата (Нина, 03/03/2005 - 18:03:59):А это уже плагиатом займетесь, наши модераторы это не одобряют.
Не вырывайте из контекста! Часть текста и ссылка на статью были даны для того, кто, пытаясь щегольнуть эрудицией, обозвав кошек "компьютерными".
Потрудитесь узнать значение слова "плагиат", прежде чем употреблять его не к месту.
Намекаете на "Ban User"? Чтож, флаг в руки, правда она, как говориться, глаза режет.
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