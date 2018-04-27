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Евгений Моргунов
Евгений Моргунов
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Евгений Моргунов
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Дата рождения
27 апреля 1927
Возраст
72 года
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
25 июня 1999
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Евгений Моргунов
Родился 27 апреля 1927 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Евгений Моргунов
Бравые парни
комедия
1993, Украина
4.0
Хорошо сидим!
комедия
1986, СССР
5.0
Не ждали, не гадали
комедия
1982, СССР
5.0
Три толстяка
семейный, сказка
1966, СССР
7.0
Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
комедия
1966, Россия
8.0
Дайте жалобную книгу
комедия
1965, СССР
7.0
Сказка о потерянном времени
семейный, сказка
1964, СССР
8.0
Звезда балета
мелодрама
1964, СССР
5.0
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Вспоминая Бывалого: день рождения Евгения Моргунова
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