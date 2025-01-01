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Деловые люди

Delovye lyudi 18+
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О фильме

Фильм “Деловые люди” рассказывает три не связанные между собой истории, снятые по мотивам рассказов классика американской литературы О. Генри. Зрителей ждут новеллы об ограблении почтового поезда тремя бандитами, о сдружившихся на почве ревматизма воре и жертве ограбления, а также о двух мошенниках, оказавшихся беспомощными перед похищенным ими девятилетним мальчишкой.

  • Натурные съемки для новеллы “Дороги, которые мы выбираем” прошли у Белой скалы в Белогорском районе Крымской области, в Никитском ущелье в окрестностях Ялты и на железнодорожной станции города Яремче под Ивано-Франковском в Украине.
  • Часть сцен для сюжета “Вождь краснокожих” была снята в поселке Куйбышево Крымской области. Эпизоды в пещере снимали на “Мосфильме”.
  • В роли мальчишки Джонни Дорсета Леонид Гайдай изначально хотел видеть Надежду Румянцеву.
  • Участники знаменитого гайдаевского трио Труса, Балбеса и Бывалого Юрий Никулин и Георгий Вицин появились в “Деловых людях”, но общих сцен у артистов не было.
  • Изначальное название картины – “Дороги, которые мы выбираем”.
  • Новелла “Родственные души” была полностью снята в павильоне.
  • Сценарий к фильму Леонид Гайдай написал самостоятельно.

Фильмы поставлены по новеллам знаменитого американского писателя О'Генри: "Дороги, которые мы выбираем", "Родственные души" и "Вождь краснокожих". На долю последней новеллы выпала, пожалуй, наибольшая популярность - столь уморительны оказались злоключения двух незадачливых похитителей юного сорванца.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 1962
Премьера в мире 27 мая 1963
Дата выхода
27 мая 1963 СССР
Производство Мосфильм, Experimental Comedy Film Studio
Другие названия
Delovye lyudi, Business People, Деловые люди, Alan miehet, Asjalikud inimesed, Häuptling der Rothäute, Kjeltringstreker, Ludzie interesu, Üzletemberek, Verslūs žmonės, Wódz czerwonoskórych, Делови хора
Режиссер
Леонид Гайдай
Леонид Гайдай
В ролях
Ростислав Плятт
Ростислав Плятт
Юрий Никулин
Юрий Никулин
Георгий Вицин
Георгий Вицин
Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Сергей Тихонов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.1
Оцените 11 голосов
7.6 IMDb
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Деловые люди

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