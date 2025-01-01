Фильм “Деловые люди” рассказывает три не связанные между собой истории, снятые по мотивам рассказов классика американской литературы О. Генри. Зрителей ждут новеллы об ограблении почтового поезда тремя бандитами, о сдружившихся на почве ревматизма воре и жертве ограбления, а также о двух мошенниках, оказавшихся беспомощными перед похищенным ими девятилетним мальчишкой.
Фильмы поставлены по новеллам знаменитого американского писателя О'Генри: "Дороги, которые мы выбираем", "Родственные души" и "Вождь краснокожих". На долю последней новеллы выпала, пожалуй, наибольшая популярность - столь уморительны оказались злоключения двух незадачливых похитителей юного сорванца.
|27 мая 1963
|СССР