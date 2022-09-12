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Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
Киноафиша Фильмы Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика Отзывы о фильме «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»
Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика 1966 / СССР
8.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
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Отзывы о фильме «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

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Уткирбек Умарахунов 12 сентября 2022, 16:08
По моему мнению она работала психдиспансере либо медсестрой или кухаркой
12 сентября 2022, 16:08 Ответить
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