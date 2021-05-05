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О фильме
Трус, Балбес и Бывалый решают поставить на широкую ногу изготовление самогона - и снова фиаско...
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Самогонщики
фрагмент из фильма
фрагмент из фильма
Страна
СССР
Продолжительность
19 минут
Год выпуска
1961
Премьера в мире
8 января 1962
Дата выхода
8 января 1962
СССР
Производство
Мосфильм
Другие названия
Samogonshchiki, Bootleggers, Самогонщики, Bimbrownicy, Degtindariai, Puskariajajad, Самогонники
Режиссер
Леонид Гайдай
В ролях
Евгений Моргунов
Георгий Вицин
Юрий Никулин
Владимир Пицек
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
7.8
Оцените
15
голосов
7.9
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5 мая 2021 11:16
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