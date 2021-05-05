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Киноафиша Фильмы Самогонщики

Самогонщики

Samogonshchiki 18+
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О фильме

Трус, Балбес и Бывалый решают поставить на широкую ногу изготовление самогона - и снова фиаско...

Самогонщики - фрагмент из фильма
Самогонщики  фрагмент из фильма
Страна СССР
Продолжительность 19 минут
Год выпуска 1961
Премьера в мире 8 января 1962
Дата выхода
8 января 1962 СССР
Производство Мосфильм
Другие названия
Samogonshchiki, Bootleggers, Самогонщики, Bimbrownicy, Degtindariai, Puskariajajad, Самогонники
Режиссер
Леонид Гайдай
Леонид Гайдай
В ролях
Евгений Моргунов
Евгений Моргунов
Георгий Вицин
Георгий Вицин
Юрий Никулин
Юрий Никулин
Владимир Пицек
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.8
Оцените 15 голосов
7.9 IMDb
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Самогонщики

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5 мая 2021 11:16
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