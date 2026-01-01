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Нина Гребешкова
Nina Grebeshkova
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Нина Гребешкова
Нина Гребешкова
Nina Grebeshkova
Дата рождения
29 ноября 1930
Возраст
95 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса
Место рождения
Москва, Союз Советских Социалистических Республик
Место смерти
Москва, Российская Федерация
Место захоронения
Кунцевское кладбище, Россия
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтическая актриса
Биография Нина Гребешкова
Родилась 29 ноября 1930 года. Москва, СССР (Россия).
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Связи Нина Гребешкова
друзья
Юрий Никулин
Популярные фильмы
8.6
Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
(1966)
Билеты
8.6
12 стульев
(1971)
8.4
Бриллиантовая рука
(1968)
Фильмография Нина Гребешкова
6.6
Фонограмма страсти
Fonogramma strasti
триллер
2009, Россия
Смотреть трейлер
5.1
Фото моей девушки
Foto moey devushki
мелодрама
2008, Украина / Россия
6.4
Железнодорожный романс
Zheleznodorozhnyy romans
драма
2002, Россия
5.3
Частный детектив, или Операция "Кооперация"
Chastnyy detektiv, ili operatsiya 'Kooperatsiya'
криминал, комедия
1989, СССР
Онлайн
6.4
Опасно для жизни!
Opasno dlya zhizni!
комедия
1985, СССР
Онлайн
7.9
Слезы капали
Tears Were Falling
комедия, драма, сказка
1982, СССР
7
Спортлото-82
Sportloto-82
комедия
1982, СССР
Онлайн
6.5
Живите в радости
Zhivite v radosti
комедия
1978, СССР
Онлайн
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Новости о Нина Гребешкова
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