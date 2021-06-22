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Георгий Милляр
Георгий Милляр
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Георгий Милляр
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Дата рождения
7 ноября 1903
Возраст
89 лет
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
4 июня 1993
Карьера
Актер
Биография Георгий Милляр
Родился 7 ноября 1903 года. Москва, Российская Империя (Россия).
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Фильмография Георгий Милляр
Чудо-мельница
анимация
2001, Россия
7.0
На помощь, братцы!
комедия
1988, СССР
5.0
Сын камня и великан
анимация
1986, СССР
6.0
После дождичка, в четверг
семейный
1985, СССР
7.0
Осенний подарок фей
сказка
1984, СССР
6.0
Незнайка в Солнечном городе
детский
1976, СССР
6.0
Зеркало времени
анимация, короткометражный
1976, СССР
6.0
Финист - Ясный Сокол
сказка, семейный
1975, СССР
7.0
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22 июня 2021 14:46
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