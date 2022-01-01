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Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
Киноафиша Фильмы Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика, 1966: актеры и роли
Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика 1966 / Россия
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Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика, 1966: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Леонид Гайдай Леонид Гайдай
В ролях
Александр Демьяненко Александр Демьяненко Наталья Варлей Наталья Варлей Владимир Этуш Владимир Этуш Фрунзик Мкртчян Фрунзик Мкртчян Юрий Никулин Юрий Никулин Георгий Вицин Георгий Вицин Евгений Моргунов Евгений Моргунов Нина Гребешкова Нина Гребешкова Михаил Глузский Михаил Глузский Георгий Милляр Георгий Милляр
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