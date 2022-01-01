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Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика, 1966: актеры и роли
Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
1966 / Россия
8.6
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Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика, 1966: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Леонид Гайдай
В ролях
Александр Демьяненко
Наталья Варлей
Владимир Этуш
Фрунзик Мкртчян
Юрий Никулин
Георгий Вицин
Евгений Моргунов
Нина Гребешкова
Михаил Глузский
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