Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Наталья Варлей
Наталья Варлей
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Вопросы и ответы
Наталья Варлей
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
22 июня 1947
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Биография Наталья Варлей
Родилась 22 июня 1947 года. Констанца, Румыния.
Развернуть
Фильмография Наталья Варлей
Герои. Закаленные северной широтой
документальный
2020, Россия
0.0
Ералаш в кино
семейный, детский, комедия
2017, Россия
0.0
Волкодав из рода Серых Псов
боевик, фэнтези, приключения
2006, Россия
5.0
Волкодав
фантастика, приключения, сказка
2006, Россия
6.0
Маленькие человечки Большевистского переулка, или Хочу пива
комедия, драма
1993, Россия
5.0
Старые письма
драма
1981, СССР
0.0
Мой папа — идеалист
драма
1980, СССР
5.0
Так и будет
драма, военный
1979, СССР
0.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
В Москве прошла пресс-конференция, посвященная второму Сочинскому Международному Кинофестивалю и Кинопремии
13 ноября прошла пресс-конференция, посвященная второму Сочинскому Международному Кинофестивалю и Кинопремии (SIFFA). Поддержку SIFFA продолжает оказывать Администрация города Сочи и сенатор от
Написать
14 ноября 2017 19:14
В Москве пройдет 7-ой кинофестиваль хоррор фильмов «Капля»
20 марта в Москве стартует 7-ой Российский международный кинофестиваль остросюжетного кино и хоррор фильмов «КАПЛЯ», который продлится до 26 марта. Помимо показов, в рамках фестиваля
Написать
22 февраля 2017 17:53
Все новости
Статьи о персоне
Теперь никто не увидит: вот какие эпизоды вырезали из «Кавказской пленницы»
Советский киношедевр мог быть еще ярче.
2 комментария
5 июля 2022 08:16
Вот что Варлей вытворяла на съемках «Кавказской пленницы»: зрители даже не подозревали
В знаменитую комедию Гайдая Наталья Варлей попала благодаря своим цирковым талантам.
1 комментарий
25 июня 2022 12:34
Довела до развода: за что Нонна Мордюкова невзлюбила Варлей?
Народная артистка была плохой свекровью.
1 комментарий
12 июня 2022 16:40
Все статьи
Related video
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России