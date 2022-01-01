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Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
Киноафиша Фильмы Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика Музыка из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1966)
Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика 1966 / Россия
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Музыка из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1966)

Вся информация о фильме
Кавказская пленница или новые приключения Шурика (Из к/ф
Кавказская пленница или новые приключения Шурика (Из к/ф "Кавказская пленница или новые приключения Шурика") 10 композиций. Государственный Симфонический Оркестр Кинематографии СССР, Александр Зацепин, Аида Ведищева, Юрий Никулин
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Название Исполнитель / Композитор Время
1 Увертюра Государственный Симфонический Оркестр Кинематографии СССР, Александр Зацепин / Александр Зацепин 2:27
2 Марш троицы Государственный Симфонический Оркестр Кинематографии СССР, Александр Зацепин / Александр Зацепин 2:58
3 На танцплощадке Государственный Симфонический Оркестр Кинематографии СССР, Александр Зацепин / Александр Зацепин 2:52
4 Встреча Государственный Симфонический Оркестр Кинематографии СССР, Александр Зацепин / Александр Зацепин 2:41
5 Пеcенка о медведях (Где-то на белом свете) Аида Ведищева / Леонид Дербенёв 3:36
6 Медленный танец Государственный Симфонический Оркестр Кинематографии СССР, Александр Зацепин / Александр Зацепин 3:18
7 Твист в ресторане Государственный Симфонический Оркестр Кинематографии СССР, Александр Зацепин / Александр Зацепин 2:49
8 Если б я был султан Юрий Никулин 3:15
9 Дорога Государственный Симфонический Оркестр Кинематографии СССР, Александр Зацепин / Александр Зацепин 2:01
10 Побег и погоня Государственный Симфонический Оркестр Кинематографии СССР, Александр Зацепин / Александр Зацепин 6:41
Доступен список песен из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1966) на портале о кино «Киноафиша». Популярные саундтреки из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» на разных языках бесплатны для онлайн прослушивания.
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