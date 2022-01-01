|Название
|Исполнитель / Композитор
|Время
|1
|Увертюра
|Государственный Симфонический Оркестр Кинематографии СССР, Александр Зацепин / Александр Зацепин
|2:27
|2
|Марш троицы
|Государственный Симфонический Оркестр Кинематографии СССР, Александр Зацепин / Александр Зацепин
|2:58
|3
|На танцплощадке
|Государственный Симфонический Оркестр Кинематографии СССР, Александр Зацепин / Александр Зацепин
|2:52
|4
|Встреча
|Государственный Симфонический Оркестр Кинематографии СССР, Александр Зацепин / Александр Зацепин
|2:41
|5
|Пеcенка о медведях (Где-то на белом свете)
|Аида Ведищева / Леонид Дербенёв
|3:36
|6
|Медленный танец
|Государственный Симфонический Оркестр Кинематографии СССР, Александр Зацепин / Александр Зацепин
|3:18
|7
|Твист в ресторане
|Государственный Симфонический Оркестр Кинематографии СССР, Александр Зацепин / Александр Зацепин
|2:49
|8
|Если б я был султан
|Юрий Никулин
|3:15
|9
|Дорога
|Государственный Симфонический Оркестр Кинематографии СССР, Александр Зацепин / Александр Зацепин
|2:01
|10
|Побег и погоня
|Государственный Симфонический Оркестр Кинематографии СССР, Александр Зацепин / Александр Зацепин
|6:41