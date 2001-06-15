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Михаил Глузский
Михаил Глузский
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Михаил Глузский
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Дата рождения
21 ноября 1918
Возраст
82 года
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
15 июня 2001
Карьера
Актер
Биография Михаил Глузский
Родился 21 ноября 1918 года. Киев, Украинская держава (Украина).
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Фильмография Михаил Глузский
На полпути в Париж
драма
2001, Россия
0.0
Князь Юрий Долгорукий
исторический, драма
1998, Россия
3.0
Мытарь
мелодрама, триллер, криминал
1997, Россия
6.0
Мужчина для молодой женщины
комедия, мелодрама
1996, Россия
5.0
Кровь за кровь
криминал
1991, СССР
6.0
Умирать не страшно
драма, исторический
1991, СССР
7.0
Ныне прославися сын человеческий
драма, исторический
1990, СССР
0.0
Трудно быть богом
драма, приключения, фантастика
1990, ФРГ / Франция / СССР
6.0
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