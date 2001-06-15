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Михаил Глузский
Mikhail Gluzskiy
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Михаил Глузский
Михаил Глузский
Mikhail Gluzskiy
Дата рождения
21 ноября 1918
Возраст
82 года
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
15 июня 2001
Карьера
Актер
Место рождения
Киев, Украинская держава
Место смерти
Москва, Российская Федерация
Место захоронения
Ваганьковское кладбище, Россия
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Путешественник
Биография Михаил Глузский
Родился 21 ноября 1918 года. Киев, Украинская держава (Украина).
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Популярные фильмы
8.6
Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
(1966)
Билеты
7.9
На войне как на войне
(1968)
7.8
Десять негритят
(1987)
Фильмография Михаил Глузский
6.1
Дальнобойщики
драма, комедия
2001, Россия
4.6
На полпути в Париж
Na polputi v Parizh
драма
2001, Россия
Онлайн
4.2
Князь Юрий Долгорукий
Knyaz Yuriy Dolgorukiy
исторический, драма
1998, Россия
6.8
Мытарь
Mytar
мелодрама, триллер, криминал
1997, Россия
5.4
Мужчина для молодой женщины
A Man for a Young Woman
комедия, мелодрама
1996, Россия
Детство Никиты
Detstvo Nikity
драма
1992, Россия
6.4
Кровь за кровь
Krov za krov
криминал
1991, СССР
6.9
Умирать не страшно
Not Afraid to Die
драма, исторический
1991, СССР
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Новости личной жизни Михаил Глузский
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