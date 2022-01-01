|Название
|Исполнитель / Композитор
|Время
|1
|Новый привет Морриконе (Из к/ф "Бумер. Фильм второй")
|Сергей Шнуров / Инструментал
|2:32
|2
|Осень (Из к/ф "Бумер. Фильм второй")
|Сергей Шнуров / Инструментал
|1:30
|3
|Судьба (Из к/ф "Бумер. Фильм второй")
|Сергей Шнуров / Инструментал
|2:43
|4
|Тема дороги (Из к/ф "Бумер. Фильм второй")
|Сергей Шнуров / Инструментал
|2:46
|5
|Обрыв (Из к/ф "Бумер. Фильм второй")
|Сергей Шнуров / Инструментал
|1:00
|6
|Почти любовь (Из к/ф "Бумер. Фильм второй")
|Сергей Шнуров / Инструментал
|2:47
|7
|Финал (Из к/ф "Бумер. Фильм второй")
|Сергей Шнуров / Инструментал
|2:22
|8
|Ангел (Из к/ф "Бумер")
|Сергей Шнуров / Инструментал
|4:41
|9
|Мобильник (Из к/ф "Бумер")
|Сергей Шнуров / Инструментал
|2:49
|10
|Привет Морриконе (Из к/ф "Бумер")
|Сергей Шнуров / Инструментал
|3:42
|11
|Муха (Из к/ф "Бумер")
|Сергей Шнуров
|2:43
|12
|Никого не жалко (Из к/ф "Бумер")
|Сергей Шнуров
|3:21
|13
|Любовь и боль (Из к/ф "Бумер")
|Сергей Шнуров
|2:18