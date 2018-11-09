Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Василий Седых
Василий Седых
О персоне
Фильмография
Статьи
Василий Седых
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
14 февраля 1972
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Водолей
Биография Василия Седых
Родился 14 февраля 1972 года. Москва, СССР (Россия).
Развернуть
Фильмография Василия Седых
Несокрушимый
военный, драма
2018, Россия
7.0
Кармен
драма, мелодрама
2003, Россия
6.0
Все фильмы
Статьи о персоне
15 лет спустя: как сегодня выглядят звезды культового «Бумера»
От бывших звезд «Бригады» до будущих звезд «Физрука» – «Бумер» собрал цвет отечественного кинематографа нулевых.
Написать
9 ноября 2018 22:52
Все статьи
Related video
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев