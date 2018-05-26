Оповещения от Киноафиши
Алексей Зайцев Aleksey Zaytsev
Киноафиша Персоны Алексей Зайцев

Алексей Зайцев

Aleksey Zaytsev

Дата рождения
28 марта 1939
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
26 мая 2018
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Бумер 7.7
Бумер (2003)
Мертвые души 7.6
Мертвые души (1984)
Алешкина любовь 7.5
Алешкина любовь (1961)

Фильмография Алексей Зайцев

Жанр
Год
Бумер 7.7
Бумер Bumer
триллер, драма 2003, Россия
Смотреть трейлер
Билеты
6.3
Наводнение L’ Inondation
драма 1994, Франция / Россия
Дамский портной 7.1
Дамский портной Damskiy portnoy
драма 1990, СССР
Человек, который брал интервью 5.2
Человек, который брал интервью Chelovek, kotoryy bral intervyu
детектив, триллер 1987, СССР
Плюмбум, или Опасная игра 7
Плюмбум, или Опасная игра Plyumbum, ili Opasnaya igra
драма 1986, СССР
Мертвые души 7.6
Мертвые души Myortvye dushi
драма, комедия 1984, СССР
Василий Буслаев 6.8
Василий Буслаев Vasiliy Buslaev
фэнтези, драма, исторический 1982, СССР
Возьми меня с собой 5.2
Возьми меня с собой Vozmi menya s soboy
семейный 1979, СССР
Премудрый пескарь 6.8
Премудрый пескарь Premudryy peskar
анимация 1979, СССР
Бирюк 7.1
Бирюк Biryuk
драма 1977, СССР
Бриллианты для диктатуры пролетариата 6.5
Бриллианты для диктатуры пролетариата Brillianty dlya diktatury proletariata
криминал 1975, СССР
Браслет-2 7.3
Браслет-2 Braslet-2
драма 1967, СССР
Бэла: Герой нашего времени 7.1
Бэла: Герой нашего времени Бэла: Герой нашего времени
драма 1965, СССР
При исполнении служебных обязанностей 5.8
При исполнении служебных обязанностей In Discharge of Duty
драма 1963, СССР
Алешкина любовь 7.5
Алешкина любовь Alyoshkina lyubov
комедия, драма, мелодрама 1961, СССР
