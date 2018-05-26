Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Алексей Зайцев
Aleksey Zaytsev
Алексей Зайцев
Aleksey Zaytsev
Дата рождения
28 марта 1939
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
26 мая 2018
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.7
Бумер
(2003)
Билеты
7.6
Мертвые души
(1984)
7.5
Алешкина любовь
(1961)
Фильмография Алексей Зайцев
Жанр
Все
Анимация
Детектив
Драма
Исторический
Комедия
Криминал
Мелодрама
Семейный
Триллер
Фэнтези
Год
Все
2003
1994
1990
1987
1986
1984
1982
1979
1977
1975
1967
1965
1963
1961
Все
15
Фильмы
15
Актер
15
7.7
Бумер
Bumer
триллер, драма
2003, Россия
Смотреть трейлер
Билеты
6.3
Наводнение
L’ Inondation
драма
1994, Франция / Россия
7.1
Дамский портной
Damskiy portnoy
драма
1990, СССР
5.2
Человек, который брал интервью
Chelovek, kotoryy bral intervyu
детектив, триллер
1987, СССР
7
Плюмбум, или Опасная игра
Plyumbum, ili Opasnaya igra
драма
1986, СССР
7.6
Мертвые души
Myortvye dushi
драма, комедия
1984, СССР
6.8
Василий Буслаев
Vasiliy Buslaev
фэнтези, драма, исторический
1982, СССР
Возьми меня с собой
Vozmi menya s soboy
семейный
1979, СССР
6.8
Премудрый пескарь
Premudryy peskar
анимация
1979, СССР
7.1
Бирюк
Biryuk
драма
1977, СССР
Бриллианты для диктатуры пролетариата
Brillianty dlya diktatury proletariata
криминал
1975, СССР
7.3
Браслет-2
Braslet-2
драма
1967, СССР
7.1
Бэла: Герой нашего времени
Бэла: Герой нашего времени
драма
1965, СССР
5.8
При исполнении служебных обязанностей
In Discharge of Duty
драма
1963, СССР
7.5
Алешкина любовь
Alyoshkina lyubov
комедия, драма, мелодрама
1961, СССР
