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О персоне
Фильмография
Анастасия Сапожникова
Anastasiya Sapozhnikova
Киноафиша
Персоны
Анастасия Сапожникова
Анастасия Сапожникова
Anastasiya Sapozhnikova
Дата рождения
6 июня 1973
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Место рождения
Чимкент, CCCH
Популярные фильмы
Бумер
(2003)
6.9583335
Червь
(2006)
5.1
Игра на выживание
(2020)
0
Фильмография Анастасия Сапожникова
Жанр
Все
Драма
Приключения
Триллер
Год
Все
2020
2006
2003
Все
3
Фильмы
2
Сериалы
1
Актриса
3
Игра на выживание
триллер, приключения
2020, Россия
5.1
Червь
Cherv
драма, триллер
2006, Россия
7
Бумер
триллер, драма
2003, Россия
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