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Анастасия Сапожникова
Анастасия Сапожникова Anastasiya Sapozhnikova
Киноафиша Персоны Анастасия Сапожникова

Анастасия Сапожникова

Anastasiya Sapozhnikova

Дата рождения
6 июня 1973
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Место рождения
Чимкент, CCCH

Популярные фильмы

Бумер
Бумер (2003)
6.9583335
Червь
Червь (2006)
5.1
Игра на выживание
Игра на выживание (2020)
0

Фильмография Анастасия Сапожникова

Жанр
Год
Все 3 Фильмы 2 Сериалы 1 Актриса 3
Игра на выживание
Игра на выживание
триллер, приключения 2020, Россия
Червь 5.1
Червь Cherv
драма, триллер 2006, Россия
Бумер 7
Бумер
триллер, драма 2003, Россия
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