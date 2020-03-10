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Рок-н-рольщик Рок-н-рольщик
Киноафиша Фильмы Рок-н-рольщик Отзывы о фильме «Рок-н-рольщик»
RocknRolla Рок-н-рольщик 2008 / Великобритания
7.6 Оцените
108 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Отзывы о фильме «Рок-н-рольщик»

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Андрей 10 марта 2020, 20:57
Оценка
4 балла из 10ти!
пересматривать еще раз точно не буду!
это, возможно не так, и даже глупость, но они слизали с наших Жмурок ;)))
не по сюжету, а по тому, что фильм - полные жмурки!
почему рок-н-рольщик-то???
гомосятину зачем-то приплели?!
понравилась только операторская работа!
10 марта 2020, 20:57 Ответить
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