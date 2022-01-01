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Карел Роден
Карел Роден
Karel Roden
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Карел Роден
Karel Roden
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Дата рождения
18 мая 1962
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Ческе-Будеёвице, Чехословакия (Чехия)
Рост
185 см
Биография Карела Родена
Родился 18 мая 1962 года. Ческе-Будеёвице, Чехословакия (Чехия).
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Фильмография Карела Родена
Семейный фильм
драма
2015, Чехия / Германия / Словения / Франция / Словакия
6.0
Фотограф
биография, комедия
2015, Чехия
6.0
Красно
комедия, криминал
2014, Чехия
5.0
Алоис Небель и его призраки
анимация, драма
2011, Германия / Чехия
6.0
Похищенная
боевик, триллер
2011, Великобритания
6.0
Ларго Винч: начало
триллер, приключения
2008, Франция
7.0
Бестиарий
мелодрама, драма
2007, Чехия
4.0
Мистер Бин на отдыхе
комедия
2007, Великобритания
7.0
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