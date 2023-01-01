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Рок-н-рольщик
Рок-н-рольщик, 2008: актеры и роли
RocknRolla
Рок-н-рольщик
2008 / Великобритания
Трейлер
7.6
Оцените
108
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Рок-н-рольщик, 2008: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Гай Ричи
Guy Ritchie
В ролях
Джерард Батлер
Gerard Butler
Том Уилкинсон
Tom Wilkinson
Тэнди Ньютон
Thandiwe Newton
Джемма Артертон
Gemma Arterton
Идрис Эльба
Idris Elba
Марк Стронг
Mark Strong
Нонсо Анози
Nonso Anozie
Тоби Кеббелл
Toby Kebbell
Том Харди
Tom Hardy
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