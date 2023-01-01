Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Идеальная ложь"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Человек дождя
Фильмы похожие на Человек дождя
Rain Man
Человек дождя
1988 / США
Смотреть трейлер
8.1
Оцените
39
голосов
Рейтинг IMDb: 8
Написать отзыв
Смотрите на
Смотрите на
В избранное
Уже в избранном
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Похожие
Фильмы похожие на Человек дождя
Вся информация о фильме
Меня зовут Кхан
драма, мелодрама
2010, Индия
7.0
Адам
драма, комедия, мелодрама
2009, США
7.0
Босиком по мостовой
комедия, драма, мелодрама
2005, Германия
7.0
Радио
спорт, драма
2003, США
7.0
Я - Сэм
драма
2001, США
7.0
Игры разума
мистика, драма, биография
2001, США
8.0
Форрест Гамп
комедия, мелодрама, драма
1994, США
8.0
Что гложет Гилберта Грэйпа?
драма
1993, США
7.0
Запах женщины
драма
1992, США
8.0
Пробуждение
драма
1990, США
8.0
Будучи там
драма, комедия
1979, США
8.0
Король говорит!
драма, исторический
2010, Великобритания / Австралия
8.0
Миллионер из трущоб
мелодрама, драма, комедия
2008, Великобритания
8.0
Соучастник
драма, криминал, триллер, боевик
2004, США
7.0
Последний самурай
приключения, боевик, военный, драма
2003, США
7.0
С широко закрытыми глазами
драма, мистика, триллер
1999, США / Великобритания
7.0
Магнолия
мелодрама
1999, США
7.0
Лучше не бывает
комедия, мелодрама
1997, США
6.0
Джерри Магуайр
комедия, мелодрама, спорт, драма
1996, США
8.0
Фирма
триллер, драма
1993, США
6.0
Несколько хороших парней
драма, триллер, криминал
1992, США
8.0
Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе
криминал, исторический, триллер, мистика, драма
1991, США
8.0
Танцующий с волками
вестерн, драма, приключения
1990, США
7.0
Дни грома
боевик, мелодрама, драма, спорт
1990, США
6.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить