На самом деле, Ника Келлера в настоящее время занимают совсем другие вопросы. Он не удерживается ни на одном рабочем месте, и его семья – особенно отчим Генрих и брат Виктор – считают его законченным неудачником. Лишь его мать продолжает в него верить.

Работая уборщиком в психиатрической больнице, Ник в последнюю секунду спасает от самоубийства девушку Лайлу, что приводит к непредвиденным последствиям: Лайла тайно выслеживает своего спасителя и однажды вечером неожиданно появляется в дверях его квартиры. В ночной сорочке и босиком.

Все попытки Ника избавиться от Лайлы кончаются неудачей. Девушка твердо решила остаться у него навсегда. И вот необычная парочка – Ник, впервые в жизни вынужденный нести за кого-то ответственность, и Лайла, смотрящая на мир изумленными глазами ребенка, – отправляется в путешествие, которое их сблизит и навсегда изменит их жизни.