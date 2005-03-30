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Постер фильма Босиком по мостовой
7.2
Киноафиша Фильмы Босиком по мостовой
7.2

Босиком по мостовой

, 2005
Barfuss
Германия / комедия, драма, мелодрама / 18+
Постер фильма Босиком по мостовой
7.2

О фильме

На самом деле, Ника Келлера в настоящее время занимают совсем другие вопросы. Он не удерживается ни на одном рабочем месте, и его семья – особенно отчим Генрих и брат Виктор – считают его законченным неудачником. Лишь его мать продолжает в него верить.

Работая уборщиком в психиатрической больнице, Ник в последнюю секунду спасает от самоубийства девушку Лайлу, что приводит к непредвиденным последствиям: Лайла тайно выслеживает своего спасителя и однажды вечером неожиданно появляется в дверях его квартиры. В ночной сорочке и босиком.

Все попытки Ника избавиться от Лайлы кончаются неудачей. Девушка твердо решила остаться у него навсегда. И вот необычная парочка – Ник, впервые в жизни вынужденный нести за кого-то ответственность, и Лайла, смотрящая на мир изумленными глазами ребенка, – отправляется в путешествие, которое их сблизит и навсегда изменит их жизни.

В ролях

Тиль Швайгер
Тиль Швайгер
Nick Keller
Стеффен Винк
Viktor Keller
Микаэль Мендл
Heinrich Keller
Надя Тиллер
Frau Keller
Андреа Паола Пол
Schwester Dorothee
Аксель Штайн
Аксель Штайн
Армин Роде
Эрик Жюдор
Эрик Жюдор
Freier
Имоген Когге
Dr. Blöchinger
Йоханна Вокалек
Leila
Александра Нелдель
Janine
Марк Келлер
Ehrmann
Режиссер Тиль Швайгер
Сценарист Янн Пройсс, Тиль Швайгер, Ника фон Альтенштадт, Stephen Zotnowski
Композитор Max Berghaus, Стефан Хансен, Дирк Райхардт
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2005
Премьера в мире 30 марта 2005
Дата выхода
1 сентября 2005 Россия
1 сентября 2005 Беларусь
30 марта 2005 Германия
1 сентября 2005 Казахстан
1 сентября 2005 Украина
Бюджет €4 700 000
Сборы в мире $14 000 000
Производство Barefoot Films, Buena Vista International Film Production (Germany), Filmstiftung Nordrhein-Westfalen
Другие названия
Barfuss, Barefoot, Basomis per grindini, Bosonoga, Leila i Nick, Mezítlábas szerelem, Nekaj samo za punce, Paljasjaloin törmäyskurssilla, Басанож па брукаванцы, Босиком по мостовой, Босоніж, 赤足情缘

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 13 голосов
7.1 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 17 января 2025

Отзывы о фильме

Анюта 2 апреля 2015, 12:51
Фильм произвел большое впечатление. Немножко правда неудобно смотреть такие фильмы в кинотеатре - в определнные моменты пол зала всхлипывало , да и… Читать дальше…
гость 1 2 апреля 2015, 12:51
Лучше чем любая американская хрень на эту тему. Но Достучаться до небес-сильнее! Согласна, Вокалек хороша.
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Новости о фильме

Расписание кинотеатра Roof Cinema на сентябрь
5 сентября 2016 12:38 Расписание кинотеатра Roof Cinema на сентябрь Кинотеатр на крыше Roof Cinema продолжает показывать культовые фильмы. В сентябре зрители смогут посмотреть: 06 сентября в 21:00 фильм «Римские каникулы», по адресу MOD ROOF, наб.

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