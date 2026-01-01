Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Человек дождя Награды и номинации фильма Человек дождя

Награды и номинации фильма Человек дождя 1988

Оскар 1989 Оскар 1989
Лучший фильм
Победитель
Лучшая режиссура
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучший монтаж
Номинант
 Лучшая операторская работа
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
 Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Золотой глобус 1989 Золотой глобус 1989
Лучший фильм (драма)
Победитель
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Лучший сценарий
Номинант
 Лучший сценарий
Номинант
 Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1990 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1990
Лучшая мужская роль
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Берлинале 1989 Берлинале 1989
Лучший фильм
Победитель
Приз жюри читателей "Берлинер Моргенпост"
Победитель
