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Люди Икс: Начало. Росомаха Люди Икс: Начало. Росомаха
Киноафиша Фильмы Люди Икс: Начало. Росомаха Люди Икс: Начало. Росомаха, 2009: актеры и роли
X-Men Origins: Wolverine Люди Икс: Начало. Росомаха 2009 / США / Новая Зеландия / Австралия
8.2 Оцените
214 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Люди Икс: Начало. Росомаха, 2009: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Гэвин Худ Гэвин Худ Gavin Hood
В ролях
Хью Джекман Хью Джекман Hugh Jackman Райан Рейнольдс Райан Рейнольдс Ryan Reynolds Кристиан Кларк Кристиан Кларк Christian Clark Лив Шрайбер Лив Шрайбер Liev Schreiber Доминик Монахэн Доминик Монахэн Dominic Monaghan Линн Коллинз Lynn Collins Дэнни Хьюстон Дэнни Хьюстон Danny Huston Тейлор Китч Тейлор Китч Taylor Kitsch Кевин Дюран Кевин Дюран Kevin Durand Эделейд Клеменс Эделейд Клеменс Adelaide Clemens
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