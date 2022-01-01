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Люди Икс: Начало. Росомаха
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X-Men Origins: Wolverine
Люди Икс: Начало. Росомаха
2009 / США / Новая Зеландия / Австралия
Трейлер
8.2
Оцените
214
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Люди Икс: Начало. Росомаха, 2009: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Гэвин Худ
Gavin Hood
В ролях
Хью Джекман
Hugh Jackman
Райан Рейнольдс
Ryan Reynolds
Кристиан Кларк
Christian Clark
Лив Шрайбер
Liev Schreiber
Доминик Монахэн
Dominic Monaghan
Линн Коллинз
Lynn Collins
Дэнни Хьюстон
Danny Huston
Тейлор Китч
Taylor Kitsch
Кевин Дюран
Kevin Durand
Эделейд Клеменс
Adelaide Clemens
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