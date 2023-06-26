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Люди Икс: Начало. Росомаха Люди Икс: Начало. Росомаха
Киноафиша Фильмы Люди Икс: Начало. Росомаха Отзывы о фильме «Люди Икс: Начало. Росомаха»
X-Men Origins: Wolverine Люди Икс: Начало. Росомаха 2009 / США / Новая Зеландия / Австралия
8.2 Оцените
220 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Отзывы о фильме «Люди Икс: Начало. Росомаха»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

В это трудно поверить, даже, пожалуй, сидя в зале, прямо напротив большого-пребольшого экрана, – но марвеловская песнь о Росомахе начинается почти как античная трагедия, даром что один из сценаристов, известный нью-йоркский писатель Дэвид Бениофф, несколько лет назад адаптировал Гомера для приснопамятной «Трои» Вольфганга Петерсена. Когда главный герой, не ведая того, убивает родного отца, а затем, после череды различных событий, вступает в смертельное противоборство с…

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Владимир 26 июня 2023, 12:37
Оценка
В этом фильме вы можете увидеть классный экшн, классное использование сверхспособностей, отличные сцены боя с неочевидной компьютерной графикой и некоторое непонимание того, что произойдёт дальше в сюжете.
Фильм действительно интересный. Добротный боевик
26 июня 2023, 12:37 Ответить
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