Дэрил Сабара

Проект «Синяя книга»
драма, фантастика, детектив 2019, США
Зеленый ад The Green Inferno
ужасы, триллер 2013, США / Чили
Философы: Урок выживания The Philosophers
триллер, фантастика, фэнтези 2013, США
Гравити Фолз
приключения, детектив, мистика 2012, США
Джон Картер John Carter
приключения, фантастика, боевик, фэнтези 2012, США
Дети шпионов в 4D Spy Kids 4: All the Time in the World
фантастика, приключения, семейный, боевик, комедия 2011, США
Простые сложности It's Complicated
мелодрама, комедия 2009, США
Рождественская история Christmas Carol, А
драма, фэнтези, анимация, семейный 2009, США
Хэллоуин 2007 Halloween
ужасы 2007, США
Мыслить как преступник
драма, криминал, триллер 2005, США/Канада
Доктор Хаус
драма, детектив 2004, США
Полярный экспресс The Polar Express
анимация, мюзикл, сказка, семейный 2004, США
Дети шпионов 3-D: Игра окончена Spy Kids 3-D: Game Over
сказка, боевик, фантастика, комедия, приключения, семейный 2003, США
Дети шпионов 2: Остров несбывшихся надежд Spy Kids 2: Island of Lost Dreams
семейный, комедия, приключения 2002, США
Дети шпионов Spy Kids
приключения, семейный, боевик, комедия 2001, США