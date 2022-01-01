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Дэрил Сабара
Дэрил Сабара Daryl Sabara
Киноафиша Персоны Дэрил Сабара

Дэрил Сабара

Daryl Sabara

Карьера
Актер, Продюсер

Популярные фильмы

Гравити Фолз
Гравити Фолз (2012)
9
Гримм
Гримм (2011)
8.636364
Джон Картер
Джон Картер (2012)
8.149254

Фильмография Дэрил Сабара

Жанр
Год
Все 18 Фильмы 12 Сериалы 6 Актриса 18
Проект «Синяя книга» 7.5
Проект «Синяя книга»
драма, фантастика, детектив 2019, США
Зеленый ад 7.3
Зеленый ад The Green Inferno
ужасы, триллер 2013, США / Чили
Философы: Урок выживания 6.2
Философы: Урок выживания The Philosophers
триллер, фантастика, фэнтези 2013, США
Гравити Фолз 9
Гравити Фолз
приключения, детектив, мистика 2012, США
Джон Картер 8.1
Джон Картер John Carter
приключения, фантастика, боевик, фэнтези 2012, США
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Гримм 8.6
Гримм
драма, криминал, мистика 2011, США
Дети шпионов в 4D 7.5
Дети шпионов в 4D Spy Kids 4: All the Time in the World
фантастика, приключения, семейный, боевик, комедия 2011, США
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Мачете 7.5
Мачете Machete
боевик, криминал, триллер 2010, США
Смотреть за 1 ₽
Простые сложности 7.6
Простые сложности It's Complicated
мелодрама, комедия 2009, США
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Рождественская история 7.9
Рождественская история Christmas Carol, А
драма, фэнтези, анимация, семейный 2009, США
Смотреть за 1 ₽
Хэллоуин 2007 6.6
Хэллоуин 2007 Halloween
ужасы 2007, США
Мыслить как преступник 7.7
Мыслить как преступник
драма, криминал, триллер 2005, США/Канада
Доктор Хаус
Доктор Хаус
драма, детектив 2004, США
Полярный экспресс 7.1
Полярный экспресс The Polar Express
анимация, мюзикл, сказка, семейный 2004, США
Дети шпионов 3-D: Игра окончена 7.2
Дети шпионов 3-D: Игра окончена Spy Kids 3-D: Game Over
сказка, боевик, фантастика, комедия, приключения, семейный 2003, США
Смотреть за 1 ₽
Дети шпионов 2: Остров несбывшихся надежд 7.5
Дети шпионов 2: Остров несбывшихся надежд Spy Kids 2: Island of Lost Dreams
семейный, комедия, приключения 2002, США
Смотреть за 1 ₽
Дети шпионов 7.3
Дети шпионов Spy Kids
приключения, семейный, боевик, комедия 2001, США
Смотреть за 1 ₽
Друзья 7.7
Друзья
комедия, мелодрама 1994, США
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