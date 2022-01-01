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Дети шпионов Дети шпионов
Киноафиша Фильмы Дети шпионов Дети шпионов, 2001: актеры и роли
Spy Kids Дети шпионов 2001 / США
7.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Дети шпионов, 2001: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Роберт Родригес Роберт Родригес Robert Rodriguez
В ролях
Роберт Патрик Роберт Патрик Robert Patrick Антонио Бандерас Антонио Бандерас Antonio Banderas Карла Гуджино Карла Гуджино Carla Gugino Алекса ПенаВега Алекса ПенаВега Alexa PenaVega Дэрил Сабара Daryl Sabara Алан Камминг Алан Камминг Alan Cumming Тони Шэлуб Тони Шэлуб Tony Shalhoub Тери Хатчер Чич Марин Чич Марин Cheech Marin Дэнни Трехо Дэнни Трехо Danny Trejo Джордж Клуни Джордж Клуни George Clooney
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