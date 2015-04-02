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В «Кинг Конге» Питер Джексон решил подтрунить над собственной молодостью, когда он снимал не эпические блокбастеры, а вполне себе «камерные» трэш-картины: маниакальный режиссер Карл Денэм в блестящем (теперь уже можно сказать, как всегда блестящем) исполнении Джека Блэка – это Джексон в молодости, даже комплекция схожая. И когда драматург Джек Дрисколл (Эдриен Броуди) проницательно говорит о нем: «У Карла есть одно удивительное свойство – он непременно разрушает все, что любит», и когда в…