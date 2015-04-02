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Кинг Конг Кинг Конг
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King Kong Кинг Конг 2005 / США
7.8 Оцените
61 голос Рейтинг IMDb: 7.2
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Отзывы о фильме «Кинг Конг»

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Наша рецензия

В «Кинг Конге» Питер Джексон решил подтрунить над собственной молодостью, когда он снимал не эпические блокбастеры, а вполне себе «камерные» трэш-картины: маниакальный режиссер Карл Денэм в блестящем (теперь уже можно сказать, как всегда блестящем) исполнении Джека Блэка – это Джексон в молодости, даже комплекция схожая. И когда драматург Джек Дрисколл (Эдриен Броуди) проницательно говорит о нем: «У Карла есть одно удивительное свойство – он непременно разрушает все, что любит», и когда в…

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BOSS 2 апреля 2015, 12:51
Фильм однозначно хороший для блокбастера. Горилла, динозавры, гигантские насекомые, злобное племя, что ещё нужно для такого рода кинА.

В общем просмотром доволен! Т.к. сегодня не учился, ходил в Колизей на 13.20 всего 80 рубликов, в других кинотеатрах дороже.

Не буду говорить и реалистичности и сюжете (хотя сюжет не плохой), ибо для таких фильмов это не столь важно.

Пара слов о замеченных мной недостатках почему-то абсолютно все актрисы, кроме главной героини, не красивы и нарочито раскрашены. Я понимаю конечно не хотели оттенять героиню, но выглядит глупо.

Так же практически весь фильм снимался на фоне синего экрана, а потом накладывались спец эффекты, поэтому в некоторых моментах фильм смотрится, как-то пресно не живо, в общем.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
BOSS 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (СЛОН, 14/12/2005 - 04:28:48): Буквально 2 часа назад я лицезрел однозначно ЛУЧШИЙ фильм этого года, по совокупности.



Лучший фильм года это уж слишком. Возможно, лучший блокбастер года это моГет быть, хотя лично я на первое место в этой категории поставил бы Война миров Спилберга.

К тому же мы пока не видели Хроники Нарнии и Потного Гарри так, чтА надо еще подождать.

А если говорить, о лучшем фильме года то я бы вообще на первое место поставил фильм Правило секса 2 (в оригинале называется Хеппи Эндинг).
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
rybka 2 апреля 2015, 12:51
Вопрос для тех кто уже посмотрел фильм!!!



Как Вы думаете, можно взять с собой, на просмотр фильма, Ребенка 7 лет ???



Спасибо.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
BOSS 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (rybka, 15/12/2005 - 13:49:41):Как Вы думаете, можно взять с собой, на просмотр фильма, Ребенка 7 лет ???

Лучше не брать…

Фильм идёт три часа, ребенку будет тяжело.

Но если ребёнок не из пугливых, не мнительный, и усидчевый в общем, то, наверное, можно.

И ещё в одном месте есть неоднократное упоминание “сисек”, а так всё пристойно.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
BOSS 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (milos, 16/12/2005 - 09:25:27):У меня там друг работал. Говорит, кинотеатр создан исключительно для отмывания денег.

А че бывают кинотеатры не для этого??? ну разве, что Дом кино и Аврора только.



Цитата (milos, 16/12/2005 - 09:25:27): и где они ее откопали?

Грим.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
BOSS 2 апреля 2015, 12:51
Ой не сразу понял для отмывания!!! не для зароботка теперь врубился.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ForGroin 2 апреля 2015, 12:51
Без комментариев...

10 из 10 ✊

Даешь ОСКАР Конгу, это его лучшую роль✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
BOSS 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Queenie, 17/12/2005 - 01:26:23):фильм безусловно красивый, никак не верится, что это павильонная съемка + компьютерная графика. И природа, и динозавры, и плотоядные букашки, и колоритные туземцы смотрятся вполне правдоподобно. И

И туземцы тоже компьютерная графика? ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
BOSS 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (darthkim, 18/12/2005 - 20:57:29):Хочу еще раз на Кинг Конга, а времени и денежек нет

Эт какой раз чувак третий уже??? ну тебя и плющит ;)))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
rybka 2 апреля 2015, 12:51
Вчера посмотрели фильм всей семьей. Все-таки решились взять с собой киндера (7 лет)

Если честно, я была в шоке, думала, что мелкий испугается, и в жуткие сцены, типа пещеры с паукуми, закрывала ему глаза, а он сам уберал мою руку и говорил, что ему совсем не страшно, а наоборот прикольно...Еще, на удивление, весь фильм просидел не капризничая... Так что дети сейчас более продвинутые, не то что мы когда-то :)



А вобщем фильм нам всем понравился, единственное все-таки он слишком длинный, первый час, действительно надо было бы урезать. Двух часов для этого фильма было бы вполне достаточно:)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оля-ля 2 апреля 2015, 12:51
состояние после просмотра можно назвать одним словом - "разочарование". фильм вообще не троагает, за исключением мерзких моментов с тараканами, динозаврами и прочими улитками. особенно поражают нестыковки: зимой полуголая героиня фильма провела насколько часов в руках Конга, причем на верхушке небоскреба, где ее просто должно было снести ветром!!! и даже не посинела. спецеффекты, конечно, на высоте, но все же кино снимают не только для этого...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Герми 2 апреля 2015, 12:51
Народ,плиз,кто-нибудь знает сколько стоит билет на "Кинг Конга" в Пушкинском и в Пяти звёздах?Если кто-то знает то напишите!!! ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ForGroin 2 апреля 2015, 12:51
И я 2 раза смотрел, и это не помешало мне получить от него не меньше удовольствия чем при первом просмотре. А кто знает сколько он к сегодняшнему дню денег собрал?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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