В «Кинг Конге» Питер Джексон решил подтрунить над собственной молодостью, когда он снимал не эпические блокбастеры, а вполне себе «камерные» трэш-картины: маниакальный режиссер Карл Денэм в блестящем (теперь уже можно сказать, как всегда блестящем) исполнении Джека Блэка – это Джексон в молодости, даже комплекция схожая. И когда драматург Джек Дрисколл (Эдриен Броуди) проницательно говорит о нем: «У Карла есть одно удивительное свойство – он непременно разрушает все, что любит», и когда в…
В общем просмотром доволен! Т.к. сегодня не учился, ходил в Колизей на 13.20 всего 80 рубликов, в других кинотеатрах дороже.
Не буду говорить и реалистичности и сюжете (хотя сюжет не плохой), ибо для таких фильмов это не столь важно.
Пара слов о замеченных мной недостатках почему-то абсолютно все актрисы, кроме главной героини, не красивы и нарочито раскрашены. Я понимаю конечно не хотели оттенять героиню, но выглядит глупо.
Так же практически весь фильм снимался на фоне синего экрана, а потом накладывались спец эффекты, поэтому в некоторых моментах фильм смотрится, как-то пресно не живо, в общем.
Лучший фильм года это уж слишком. Возможно, лучший блокбастер года это моГет быть, хотя лично я на первое место в этой категории поставил бы Война миров Спилберга.
К тому же мы пока не видели Хроники Нарнии и Потного Гарри так, чтА надо еще подождать.
А если говорить, о лучшем фильме года то я бы вообще на первое место поставил фильм Правило секса 2 (в оригинале называется Хеппи Эндинг).
Как Вы думаете, можно взять с собой, на просмотр фильма, Ребенка 7 лет ???
Спасибо.
Лучше не брать…
Фильм идёт три часа, ребенку будет тяжело.
Но если ребёнок не из пугливых, не мнительный, и усидчевый в общем, то, наверное, можно.
И ещё в одном месте есть неоднократное упоминание “сисек”, а так всё пристойно.
А че бывают кинотеатры не для этого??? ну разве, что Дом кино и Аврора только.
Цитата (milos, 16/12/2005 - 09:25:27): и где они ее откопали?
Грим.
10 из 10 ✊
Даешь ОСКАР Конгу, это его лучшую роль✊
И туземцы тоже компьютерная графика? ✊
Эт какой раз чувак третий уже??? ну тебя и плющит ;)))
Если честно, я была в шоке, думала, что мелкий испугается, и в жуткие сцены, типа пещеры с паукуми, закрывала ему глаза, а он сам уберал мою руку и говорил, что ему совсем не страшно, а наоборот прикольно...Еще, на удивление, весь фильм просидел не капризничая... Так что дети сейчас более продвинутые, не то что мы когда-то :)
А вобщем фильм нам всем понравился, единственное все-таки он слишком длинный, первый час, действительно надо было бы урезать. Двух часов для этого фильма было бы вполне достаточно:)
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