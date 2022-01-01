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Кинг Конг
Кинг Конг, 2005: актеры и роли
King Kong
Кинг Конг
2005 / США
7.8
Оцените
61
голос
Рейтинг IMDb: 7.2
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Кинг Конг, 2005: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Питер Джексон
Peter Jackson
В ролях
Наоми Уоттс
Naomi Watts
Джек Блэк
Jack Black
Эдриан Броуди
Adrien Brody
Энди Серкис
Andy Serkis
Джейми Белл
Jamie Bell
Кайл Чэндлер
Лобо Чан
Lobo Chan
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Thomas Kretschmann
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