Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Импостер"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Джуниор
Фильмы похожие на Джуниор
Junior
Джуниор
1994 / США
7.1
Оцените
20
голосов
Рейтинг IMDb: 4.7
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Похожие
Фильмы похожие на Джуниор
Вся информация о фильме
Убить Гюнтера
боевик, комедия
2017, США
4.0
Последствия
драма, триллер
2017, США
6.0
Зараженная
ужасы, драма, триллер
2015, США / Швейцария
7.0
Возмещение ущерба
триллер, боевик
2002, США
7.0
Шестой день
триллер, фантастика
2000, США
7.0
Конец света
фэнтези, ужасы, мистика, триллер, боевик
1999, США
6.0
Стиратель
драма, боевик, триллер
1996, США
7.0
Правдивая ложь
боевик, комедия, триллер, приключения, мелодрама
1994, США
8.0
Последний киногерой
фэнтези, комедия, боевик, приключения
1993, США
7.0
Детсадовский полицейский
триллер, боевик, криминал, комедия
1990, США
8.0
Близнецы
комедия
1988, США
7.0
Красная жара
комедия, триллер, криминал, боевик
1988, США
7.0
Бегущий человек
боевик, триллер, фантастика
1987, США
7.0
Без компромиссов
криминал, боевик, триллер
1986, США
8.0
Коммандос
боевик, приключения
1985, США
7.0
Рыжая Соня
приключения, боевик, фэнтези
1985, США / Нидерланды
7.0
История Джейн Мэнсфилд
драма, биография
1980, США
6.0
Злодей
вестерн, комедия
1979, США
6.0
Оставайся голодным
драма, комедия
1976, США
5.0
Эволюция
комедия, фантастика
2001, США
6.0
Охотники за привидениями
комедия, фантастика, боевик
1984, США
7.0
Охотники за привидениями 2
фантастика, боевик, приключения, комедия
1989, США
8.0
Шеф Адам Джонс
комедия
2015, США
6.0
Дейв
мелодрама, комедия
1993, США
7.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
«Сына» Баскова нет уже ровно год: раскрыты подробности разыгравшейся драмы
Жили богато неспроста: как таксисты в СССР обманывали пассажиров
Военный, здоровенный: отец Мясникова оказался эталоном мужской красоты
Еще один сердцеед: в Сети нашлось единственное фото брата Аверина
И Лукашин туда же: в «Иронии судьбы» бессовестно обманули народ
Эти знаки Зодиака станут самыми счастливыми в 2023 году: наконец-то белая полоса
Это слово неверно говорят 8 из 10 людей: заблуждаются из-за поговорки
Тест: кто вы из героев известных мультфильмов?
Талия сводит с ума: как выглядит самая красивая стюардесса России без одежды
Внебрачный сын? Евгений Миронов сделал заявление о родстве с Андреем Мироновым
Как бы сейчас выглядели Мымра и Новосельцев? Не пара, а загляденье
Проводники раскрыли гадкую правду о поездах: касается постельного белья и не только
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить