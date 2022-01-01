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Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
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Джуниор
Джуниор, 1994: актеры и роли
Junior
Джуниор
1994 / США
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Джуниор, 1994: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Айвэн Райтман
Ivan Reitman
В ролях
Арнольд Шварценеггер
Arnold Schwarzenegger
Дэнни ДеВито
Danny DeVito
Эмма Томпсон
Emma Thompson
Фрэнк Ланджелла
Frank Langella
Памела Рид
Pamela Reed
Аида Туртурро
Aida Turturro
Джеймс Экхауз
Миган Кэвэна
Уэлкер Уайт
Welker White
Джуди Коллинз
Judy Collins
Кэтлин Чэлфэнт
Мерл Кеннеди
Merle Kennedy
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