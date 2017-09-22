Убить Гюнтера, 2017

«Убить Гюнтера» – криминальная экшн-комедия от актера Тарана Киллэма, известного по картине «Случайные связи» и сериалам «Субботним вечером в прямом эфире» и «Крутые». В дебютном проекте снялся всем известный Арнольд Шварценеггер («Терминатор», «Неудержимые», «Последствия»). Также в картине появятся: сам Киллэм, Ханна Саймон (сериал «Новенькая»), Бобби Мойнахан (сериалы «Вся правда о медведях» и «Субботним вечером в прямом эфире») и другие актеры.

Амбициозный киллер Блейк решает самоутвердиться в своем профессиональном совершенстве и покончить с самым опасным убийцей в мире – неким Гюнтером. Для этого главный герой собирает не менее дерзкую и отвязную команду наемников, готовых взрывать и крушить все на пути. Однако Гюнтер не зря в топе среди коллег, и он готов снова доказать свое превосходство.