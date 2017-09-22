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Убить Гюнтера Убить Гюнтера
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Killing Gunther

Убить Гюнтера, 2017

2017 / США
4.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Убить Гюнтера» – криминальная экшн-комедия от актера Тарана Киллэма, известного по картине «Случайные связи» и сериалам «Субботним вечером в прямом эфире» и «Крутые». В дебютном проекте снялся всем известный Арнольд Шварценеггер («Терминатор», «Неудержимые», «Последствия»). Также в картине появятся: сам Киллэм, Ханна Саймон (сериал «Новенькая»), Бобби Мойнахан (сериалы «Вся правда о медведях» и «Субботним вечером в прямом эфире») и другие актеры.

Амбициозный киллер Блейк решает самоутвердиться в своем профессиональном совершенстве и покончить с самым опасным убийцей в мире – неким Гюнтером. Для этого главный герой собирает не менее дерзкую и отвязную команду наемников, готовых взрывать и крушить все на пути. Однако Гюнтер не зря в топе среди коллег, и он готов снова доказать свое превосходство.

- Ради фильма «Убить Гюнтера» Таран Киллэм был вынужден уйти из шоу «Субботним вечером в прямом эфире», не сумев совместить два проекта

- Лизу, подружку Блэйка, могла исполнить Татьяна Маслани, однако из-за конфликта расписаний актриса выбыла из проекта. Ее сменила жена режиссера – Коби Смолдерс

- Арнольд Шварценеггер не появляется в фильме до 67-й минуты

Сюжет фильма расскажет о лучшем в мире наемном убийце Гюнтере, от которого его же коллеги решили избавиться раз и навсегда, посчитав его слишком хвастливым. Однако Гюнтер получил звание лучшего вовсе не просто так, поэтому матерый киллер всегда на шаг впереди своих новоиспеченных врагов.

4.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 22 февраля 2018
Премьера в мире 22 сентября 2017
Возраст 16+
Режиссер
Таран Киллэм
Таран Киллэм
В ролях
Арнольд Шварценеггер
Арнольд Шварценеггер
Коби Смолдерс
Коби Смолдерс
Ханна Саймон
Эллисон Толман
Эллисон Толман
Таран Киллэм
Таран Киллэм
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Убить Гюнтера 2 постера
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Убить Гюнтера

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Наёмный убийца Гюнтер — настоящая легенда. Он идеально выполняет все заказы, никогда не промахивается, но главное — никто даже не знает, как он выглядит. За все годы профессиональной деятельности он ни разу не попал даже в объектив камеры, как будто умеет менять лица. Киллер по имени Блейк собирает целую команду своих друзей, чтобы убить Гюнтера и официально стать лучшим наёмным убийцей в мире. Чтобы задокументировать это, он нанимает съёмочную группу, которая будет следить за…
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