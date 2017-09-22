Убить Гюнтера, 2017

«Убить Гюнтера» – криминальная экшн-комедия от актера Тарана Киллэма, известного по картине «Случайные связи» и сериалам «Субботним вечером в прямом эфире» и «Крутые». В дебютном проекте снялся всем известный Арнольд Шварценеггер («Терминатор», «Неудержимые», «Последствия»). Также в картине появятся: сам Киллэм, Ханна Саймон (сериал «Новенькая»), Бобби Мойнахан (сериалы «Вся правда о медведях» и «Субботним вечером в прямом эфире») и другие актеры.
Амбициозный киллер Блейк решает самоутвердиться в своем профессиональном совершенстве и покончить с самым опасным убийцей в мире – неким Гюнтером. Для этого главный герой собирает не менее дерзкую и отвязную команду наемников, готовых взрывать и крушить все на пути. Однако Гюнтер не зря в топе среди коллег, и он готов снова доказать свое превосходство.
- Ради фильма «Убить Гюнтера» Таран Киллэм был вынужден уйти из шоу «Субботним вечером в прямом эфире», не сумев совместить два проекта
- Лизу, подружку Блэйка, могла исполнить Татьяна Маслани, однако из-за конфликта расписаний актриса выбыла из проекта. Ее сменила жена режиссера – Коби Смолдерс
- Арнольд Шварценеггер не появляется в фильме до 67-й минуты
Сюжет фильма расскажет о лучшем в мире наемном убийце Гюнтере, от которого его же коллеги решили избавиться раз и навсегда, посчитав его слишком хвастливым. Однако Гюнтер получил звание лучшего вовсе не просто так, поэтому матерый киллер всегда на шаг впереди своих новоиспеченных врагов.