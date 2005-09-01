В России создан самолет 5-го поколения, получивший прозвище "Саблезубый" – высокоточное оружие, способное в одиночку решать самые сложные стратегические задачи. К испытаниям этой машины допущены самые высококвалифицированные летчики. Внезапно при весьма загадочных обстоятельствах погибает один из пилотов. ФСБ выясняет, что гибель его была не случайной. Все происходящее связано с интересом террористов к "Саблезубому". В расследование вовлекаются спецслужбы США, России и Англии, у каждой из которых есть свои интересы, но они объединяются ради достижения общей цели.
|1 сентября 2005
|Россия
|Централ Партнершип
|16+
|1 сентября 2005
|Беларусь
|5 мая 2009
|Италия
|1 сентября 2005
|Казахстан
|1 сентября 2005
|Украина
Посмотрел.
Жутко дорогой дешовый фмльм. Подобного качаства кино-позор.
Самолет супер. Если хотели… Читать дальше…