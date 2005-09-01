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Постер фильма Зеркальные войны: Отражение первое
Постер фильма Зеркальные войны: Отражение первое
Рейтинги
4.5 Рейтинг IMDb: 3
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2 постера
Киноафиша Фильмы Зеркальные войны: Отражение первое

Зеркальные войны: Отражение первое

Zerkalnye voyny. Otrazhenie pervoe 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

В России создан самолет 5-го поколения, получивший прозвище "Саблезубый" – высокоточное оружие, способное в одиночку решать самые сложные стратегические задачи. К испытаниям этой машины допущены самые высококвалифицированные летчики. Внезапно при весьма загадочных обстоятельствах погибает один из пилотов. ФСБ выясняет, что гибель его была не случайной. Все происходящее связано с интересом террористов к "Саблезубому". В расследование вовлекаются спецслужбы США, России и Англии, у каждой из которых есть свои интересы, но они объединяются ради достижения общей цели.

Страна Россия / США
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2005
Премьера в мире 1 сентября 2005
Дата выхода
1 сентября 2005 Россия Централ Партнершип 16+
1 сентября 2005 Беларусь
5 мая 2009 Италия
1 сентября 2005 Казахстан
1 сентября 2005 Украина
Бюджет $10 000 000
Сборы в мире $1 858 381
Производство Концерн "Ковсаг", Kremlin Films
Другие названия
Zerkalnye voyny. Otrazhenie pervoe, Mirror Wars: Reflection One, Fonikes aeromahies, Ídolos del aire, Kémek háborúja, Kommando Stählerner Tiger, Mirror Wars, Mirror Wars - Ameaça Terrorista, Mirror Wars: Assaut sur Air Force One, Podniebna wojna, Reflejos de guerra, Зеркальные войны. Отражение первое, ミラーウォーズ
Режиссер
Василий Чигинский
Василий Чигинский
В ролях
Валерий Николаев
Валерий Николаев
Михаил Горевой
Михаил Горевой
Рутгер Хауэр
Рутгер Хауэр
Анатолий Журавлев
Анатолий Журавлев
Сергей Чонишвили
Сергей Чонишвили
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

4.5
Оцените 11 голосов
3 IMDb
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Зеркальные войны: Отражение первое

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Я 2 апреля 2015, 12:51
полное г***. оп сравнению с ним Стелс - вершина режисерской мысли. абсолютно, повторяю, АБСОЛЮТНО убогая игра всех, повторяю, ВСЕХ актеров.… Читать дальше…
Василий 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Comon от 31/08/2005 - 18:16:22
Посмотрел.
Жутко дорогой дешовый фмльм. Подобного качаства кино-позор.
Самолет супер. Если хотели… Читать дальше…
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