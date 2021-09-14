Ночные ястребы, 1981

Отчаянный сержант нью-йоркской полиции Дик Де Сильва привык ловить преступников в экстремальной ситуации «на живца», в роли которого всегда выступал он сам. Но «адреналиновой» службе приходит конец, после того, как героя переводят во вновь созданное антитеррористическое подразделение.



Однако скучать в новой должности Де Сильве не пришлось. В Нью-Йорке объявился самый разыскиваемой террорист на Земле — безжалостный убийца Хеймар Райнхардт, известный всему миру, как Вульфгар, который захватывает заложников прямо в воздухе, в вагончике фуникулера, следующего на Рузвельт — Айленд. Теперь самый бесстрашный коп должен будет сразиться с самым жестоким террористом!