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Ночные ястребы, 1981

1981 / США
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13 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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О фильме

Отчаянный сержант нью-йоркской полиции Дик Де Сильва привык ловить преступников в экстремальной ситуации «на живца», в роли которого всегда выступал он сам. Но «адреналиновой» службе приходит конец, после того, как героя переводят во вновь созданное антитеррористическое подразделение.

Однако скучать в новой должности Де Сильве не пришлось. В Нью-Йорке объявился самый разыскиваемой террорист на Земле — безжалостный убийца Хеймар Райнхардт, известный всему миру, как Вульфгар, который захватывает заложников прямо в воздухе, в вагончике фуникулера, следующего на Рузвельт — Айленд. Теперь самый бесстрашный коп должен будет сразиться с самым жестоким террористом!

7.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 1981
Премьера в России 10 апреля 1981
Премьера в мире 17 марта 1981
Возраст 16+
Режиссер
Брюс Мэлмат
В ролях
Сильвестр Сталлоне
Сильвестр Сталлоне
Билли Ди Уильямс
Билли Ди Уильямс
Линдсэй Вагнер
Персис Хамбатта
Найджел Дэвенпорт
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ночные ястребы 2 постера
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Фрэнк Грилло снимется в восьмисерийном ремейке «Ночных ястребов» Режиссером выступит Сильвестр Сталлоне. 
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14 сентября 2021 15:59
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