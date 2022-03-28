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Валерий Николаев

Валерий Николаев
Валерий Николаев
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Дата рождения
23 августа 1965
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Валерий Николаев

Родился 23 августа 1965 года. Москва, СССР.

Фильмография Валерий Николаев
1812: Уланская баллада
1812: Уланская баллада
приключения 2012, Россия
4.0
Ключ Саламандры
Ключ Саламандры
боевик, приключения 2011, Россия / США / Нидерланды
6.0
На крючке
На крючке
мелодрама, приключения 2010, Россия
6.0
Тридцать седьмой роман
Тридцать седьмой роман
мелодрама 2010, Россия
6.0
Артефакт
Артефакт
драма, триллер, приключения, фантастика 2009, Россия
4.0
На крыше мира
На крыше мира
мелодрама 2008, Россия
1.0
Медвежья охота
Медвежья охота
боевик, драма 2007, Россия
6.0
Ведьма
Ведьма
триллер, мистика, ужасы 2006, Россия
6.0
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28 марта 2022 14:15
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7 марта 2022 09:45
Малахов подсуетился? Вскрылась правда о будущем попавшего в больницу Николаева Звезда находится под наблюдением медиков.
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28 февраля 2022 13:35
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