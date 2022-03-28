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Валерий Николаев
Валерий Николаев
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Валерий Николаев
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Дата рождения
23 августа 1965
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Валерий Николаев
Родился 23 августа 1965 года. Москва, СССР.
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Фильмография Валерий Николаев
1812: Уланская баллада
приключения
2012, Россия
4.0
Ключ Саламандры
боевик, приключения
2011, Россия / США / Нидерланды
6.0
На крючке
мелодрама, приключения
2010, Россия
6.0
Тридцать седьмой роман
мелодрама
2010, Россия
6.0
Артефакт
драма, триллер, приключения, фантастика
2009, Россия
4.0
На крыше мира
мелодрама
2008, Россия
1.0
Медвежья охота
боевик, драма
2007, Россия
6.0
Ведьма
триллер, мистика, ужасы
2006, Россия
6.0
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