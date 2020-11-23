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Девятый калибр Девятый калибр
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Calibro 9

Девятый калибр, 2020

2020 / Италия / Бельгия
3.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
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Криминальный триллер о честном наследнике мафиози
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Причины посмотреть Факты О фильме

Очередной фильм режиссера Тони Д’Анджело отсылает к культовой картине 1972 года «Миланский калибр 9» и является ее прямым продолжением. В фильме 1972 года сюжет разворачивался вокруг Уго Пьяццы, который оказался в центре разборок мафиози, отсидел срок в тюрьме, а после освобождения был под постоянным прицелом старых подельников, жаждущих узнать, куда делись деньги из чемодана. Теперь история сосредоточена на нашем времени, но не покинула узких улиц Милана. Фернандо (Марко Боччи), сын печально известного в узких кругах Уго Пьяццы, вырос и стал блестящим адвокатом по уголовным делам. Его мать Нелли (Барбара Буше) приложила все усилия для того, чтобы ее сын вырос не похожим на своего отца-гангстера. Однако тяжесть его происхождения внезапно напоминает Фернандо о себе, когда он начинает расследовать дело одного из своих клиентов на предмет мошенничества в Интернете. Оказывается, что 100 миллионов евро исчезли в результате хитроумного плана мошенников, а главным подозреваемым считается клиент Фернандо Пьяццы.

Громкое имя адвоката быстро начинает курсировать по новостям, и Фернандо даже не подозревает, насколько это может быть опасно. Особенно, если окажется, что вся эта махинация с деньгами на самом деле являлась лишь прикрытием для самой могущественной преступной группировки в мире. Чтобы защитить близких и свою жизнь, Фернандо будет вынужден пойти на многое и использовать все свои возможности. И вовсе неважно, куда ему придется ради этого отправиться: на юг Италии, во Франкфурт, Москву или Антверпен.

Фильм является продолжением одноименной картины 1972 года.

Отец продюсера Джанлуки Курти по имени Эрманно Курти когда-то был одним из сопродюсеров первого фильма. 

Актриса Барбара Буше вернулась к роли Нелли Бордон. 

На роли в фильме также были утверждены актеры Микеле Плачидо и Алессио Бони.
В фильме также снялась актриса из России Ксения Раппопорт.

Режиссер Тони Д'Анджело родился в Неаполе. Он вошел в мир кино благодаря своей работе в качестве помощника режиссера у Абеля Феррары. После того, как он снял несколько короткометражных фильмов и видеоклипов, в 2007 году он снял свой первый полнометражный фильм под названием «Ночь» и был номинирован на премию Давида ди Донателло как лучший новый режиссер. После документальных фильмов, представленных в разделе Controcampo italiano на Венецианском кинофестивале и Римском кинофестивале, он снял полнометражный фильм под названием «Ястребы», где он исследовал свой интерес к итальянскому жанровому кино семидесятых.

Производством картины занимались компании Minerva Pictures, Gapbusters и Rai Cinema.

Фернандо Пьяцца — успешный адвокат с безупречной репутацией, в отличие от своего отца, у которого было богатое криминальное прошлое. Когда в результате мошенничества со счетов одного из преступных синдикатов пропадает 100 миллионов евро, подозрение падает на Фернандо. Он становится мишенью сразу для двух соперничающих мафиозных кланов. Фернандо должен любыми способами доказать свою непричастность, ведь на кону его жизнь и жизнь еще одно близкого ему человека.

3.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2020
Премьера в России 2 сентября 2021
Премьера онлайн 4 февраля 2021
Премьера в мире 23 ноября 2020
Возраст 18+
Прокатчик Ракета Релизинг
Режиссер
Тони Д’Анджело
Тони Д’Анджело
В ролях
Марко Боччи
Марко Боччи
Барбара Буше
Барбара Буше
Алессио Бони
Алессио Бони
Ксения Раппопорт
Ксения Раппопорт
Микеле Плачидо
Микеле Плачидо
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Постер фильма Девятый калибр 3 постера
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Девятый калибр
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Фернандо Пьяцца имеет репутацию успешного адвоката и, в отличие от своего покойного отца, держится подальше от криминального мира. После того, как со счетов преступной организации пропадает крупная сумма денег, все подозрения падают на Пьяццу, и теперь две противоборствующие преступные семьи пытаются добраться до героя. На помощь адвокату приходит его бывшая возлюбленная, вместе с которой ему и придется убегать от пуль и пытаться сохранить себе жизнь. Итальянское криминальное кино является…
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