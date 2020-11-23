Девятый калибр, 2020

Очередной фильм режиссера Тони Д’Анджело отсылает к культовой картине 1972 года «Миланский калибр 9» и является ее прямым продолжением. В фильме 1972 года сюжет разворачивался вокруг Уго Пьяццы, который оказался в центре разборок мафиози, отсидел срок в тюрьме, а после освобождения был под постоянным прицелом старых подельников, жаждущих узнать, куда делись деньги из чемодана. Теперь история сосредоточена на нашем времени, но не покинула узких улиц Милана. Фернандо (Марко Боччи), сын печально известного в узких кругах Уго Пьяццы, вырос и стал блестящим адвокатом по уголовным делам. Его мать Нелли (Барбара Буше) приложила все усилия для того, чтобы ее сын вырос не похожим на своего отца-гангстера. Однако тяжесть его происхождения внезапно напоминает Фернандо о себе, когда он начинает расследовать дело одного из своих клиентов на предмет мошенничества в Интернете. Оказывается, что 100 миллионов евро исчезли в результате хитроумного плана мошенников, а главным подозреваемым считается клиент Фернандо Пьяццы.

Громкое имя адвоката быстро начинает курсировать по новостям, и Фернандо даже не подозревает, насколько это может быть опасно. Особенно, если окажется, что вся эта махинация с деньгами на самом деле являлась лишь прикрытием для самой могущественной преступной группировки в мире. Чтобы защитить близких и свою жизнь, Фернандо будет вынужден пойти на многое и использовать все свои возможности. И вовсе неважно, куда ему придется ради этого отправиться: на юг Италии, во Франкфурт, Москву или Антверпен.