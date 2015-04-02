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Зеркальные войны: Отражение первое Зеркальные войны: Отражение первое
Киноафиша Фильмы Зеркальные войны: Отражение первое Отзывы о фильме «Зеркальные войны: Отражение первое»
Зеркальные войны: Отражение первое 2005 / Россия / США
6.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 3
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Отзывы о фильме «Зеркальные войны: Отражение первое»

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Комментарии Обсудить в чате
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Я 2 апреля 2015, 12:51
полное г***. оп сравнению с ним Стелс - вершина режисерской мысли. абсолютно, повторяю, АБСОЛЮТНО убогая игра всех, повторяю, ВСЕХ актеров. спецэффекты - Paint, тут даже фотошопом не пахло, не то чтобы каким нибудь более серьезным граф. пакетом. не ходите, не покупайте и даже не качайте пиратку из инета - он этого не стоит.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ножницы 2 апреля 2015, 12:51
Реж Василий Чигинский клепает фильм за фильмом- в ноябре выходит что-то не менее героическое про моряков. Может потом и про танкистов наваяет - деньги госзаказа невозможно полностью освоить
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Comon 2 апреля 2015, 12:51
Ну этот-то фильмец совсем не героический а скорее провальный для армии. Типа, видите как всё не просто - но мы работаем.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Василий 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Comon от 31/08/2005 - 18:16:22


Посмотрел.

Жутко дорогой дешовый фмльм. Подобного качаства кино-позор.

Самолет супер. Если хотели поразить американцев, достаточно было снять документальный ролик о полетах данного самолета.

Впечатление в двух словах: лажа, обидно
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
will 2 апреля 2015, 12:51
позор !!! ну все намутили: самолеты, любовь - морковь, тупейшие монологи. Отстой!!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
cherchil 2 апреля 2015, 12:51
Я думаю, что такие фильмы нам нужны, у нас и так недобор в армию.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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