Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Идеальная ложь" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Взвод
Киноафиша Фильмы Взвод Фильмы похожие на Взвод
Platoon Взвод 1986 / США
8.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Взвод

Вся информация о фильме
Тонкая красная линия
Тонкая красная линия
военный, драма 1998, США
7.0
Охотник на оленей
Охотник на оленей
военный, драма 1978, США / Великобритания
8.0
Платон
Платон
драма, комедия 2008, Россия
6.0
Гран Торино
Гран Торино
драма 2008, США
7.0
Отель
Отель "Руанда"
исторический, триллер, драма 2004, США / Великобритания / Италия / ЮАР
8.0
Малышка на миллион
Малышка на миллион
драма 2004, США
7.0
Во имя отца
Во имя отца
биография, драма 1993, Ирландия / Великобритания
8.0
Непрощенный
Непрощенный
вестерн, драма 1992, США
7.0
Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе
Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе
криминал, исторический, триллер, мистика, драма 1991, США
8.0
The Doors
The Doors
мюзикл, биография, драма 1991, США
6.0
Танцующий с волками
Танцующий с волками
вестерн, драма, приключения 1990, США
7.0
Рожденный четвертого июля
Рожденный четвертого июля
биография, военный, драма 1989, США
8.0
Цельнометаллическая оболочка
Цельнометаллическая оболочка
драма, военный 1987, Великобритания / США
8.0
Останься со мной
Останься со мной
драма, семейный, приключения 1986, США
7.0
Ганди
Ганди
драма, исторический, биография 1982, Великобритания / Индия
8.0
Апокалипсис сегодня
Апокалипсис сегодня
боевик, драма, военный 1979, США
7.0
Рокки
Рокки
спорт, мелодрама, драма 1976, США
7.0
Челюсти
Челюсти
ужасы, триллер, приключения 1975, США
8.0
Мост через реку Квай
Мост через реку Квай
драма, приключения, военный 1957, Великобритания / США
8.0
Уолл-стрит
Уолл-стрит
драма 1987, США
7.0
Великий
Великий
драма 2020, США
7.0
Тайм-код
Тайм-код
драма 2000, США
6.0
Пыль времени
Пыль времени
драма 2008, Россия / Франция / Италия / Германия / Греция
6.0
Весна скорпиона
Весна скорпиона
драма 1995, США
4.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше