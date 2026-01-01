Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Взвод

Награды и номинации фильма Взвод 1986

Оскар 1987 Оскар 1987
Лучший звук
Победитель
Лучший монтаж
Победитель
Лучший звук
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Лучшая режиссура
Победитель
Лучшая операторская работа
Номинант
 Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
 Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Золотой глобус 1987 Золотой глобус 1987
Лучший фильм (драма)
Победитель
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Победитель
Лучший режиссёр
Победитель
Лучший сценарий
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1988 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1988
Лучший монтаж
Победитель
Best Direction
Победитель
Лучшая операторская работа
Номинант
Берлинале 1987 Берлинале 1987
Лучший режиссер
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
