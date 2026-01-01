Оповещения от Киноафиши
Киноафиша
Фильмы
Взвод
Награды и номинации фильма Взвод
Награды и номинации фильма Взвод 1986
Оскар 1987
Лучший звук
Победитель
Лучший монтаж
Победитель
Лучший звук
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Лучшая режиссура
Победитель
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Золотой глобус 1987
Лучший фильм (драма)
Победитель
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Победитель
Лучший режиссёр
Победитель
Лучший сценарий
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1988
Лучший монтаж
Победитель
Best Direction
Победитель
Лучшая операторская работа
Номинант
Берлинале 1987
Лучший режиссер
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
