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Взвод
Киноафиша Фильмы Взвод Взвод, 1986: актеры и роли
Platoon Взвод 1986 / США
8.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Взвод, 1986: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Оливер Стоун Оливер Стоун Oliver Stone
В ролях
Том Беренджер Том Беренджер Tom Berenger Уиллем Дефо Уиллем Дефо Willem Dafoe Чарли Шин Чарли Шин Charlie Sheen Форест Уитакер Форест Уитакер Forest Whitaker Франческо Куинн Francesco Quinn Ричард Эдсон Richard Edson Кевин Диллон Кевин Диллон Kevin Dillon Реджи Джонсон Reggie Johnson Кит Дэвид Кит Дэвид Keith David Джонни Депп Джонни Депп Johnny Depp Джон К. МакГинли Джон К. МакГинли John C. McGinley
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