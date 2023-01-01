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Взвод
Взвод, 1986: актеры и роли
Platoon
Взвод
1986 / США
8.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 8.1
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Взвод, 1986: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Оливер Стоун
Oliver Stone
В ролях
Том Беренджер
Tom Berenger
Уиллем Дефо
Willem Dafoe
Чарли Шин
Charlie Sheen
Форест Уитакер
Forest Whitaker
Франческо Куинн
Francesco Quinn
Ричард Эдсон
Richard Edson
Кевин Диллон
Kevin Dillon
Реджи Джонсон
Reggie Johnson
Кит Дэвид
Keith David
Джонни Депп
Johnny Depp
Джон К. МакГинли
John C. McGinley
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