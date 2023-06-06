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Мертвец
Отзывы о фильме «Мертвец»
Dead Man
Мертвец
1995 / США / Германия / Япония
Трейлер
7.7
Оцените
32
голоса
Рейтинг IMDb: 7.5
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Владимир
6 июня 2023, 15:55
Оценка
Этот фильм - нетипичный взгляд на вестерны. Среди ревизионистских вестернов "Мертвец" - ценная находка, на которую стоит посмотреть. Даже не фанаты жанра найдут в нём что-то интересное и захватывающее
6 июня 2023, 15:55
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