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Мертвец
Мертвец, 1995: актеры и роли
Dead Man
Мертвец
1995 / США / Германия / Япония
Трейлер
7.6
Оцените
31
голос
Рейтинг IMDb: 7.5
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Мертвец, 1995: актеры и роли
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Режиссер
Джим Джармуш
Jim Jarmusch
В ролях
Джонни Депп
Johnny Depp
Гэри Фармер
Gary Farmer
Майкл Уинкотт
Michael Wincott
Лэнс Хенриксен
Lance Henriksen
Мили Авитал
Mili Avital
Игги Поп
Iggy Pop
Билли Боб Торнтон
Billy Bob Thornton
Джаред Харрис
Jared Harris
Криспин Гловер
Crispin Glover
Юджин Берд
Джон Херт
John Hurt
Альфред Молина
Alfred Molina
Роберт Митчэм
Гэбриел Бирн
Gabriel Byrne
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